El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves del lanzamiento de una línea especial de financiamiento por más de 25.000 millones de pesos para 18 municipios entrerrianos afectados por las recientes emergencias climáticas. La herramienta fue impulsada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para acompañar las tareas de recuperación de infraestructura.

El anuncio tuvo lugar en el Centro de Convenciones Malvinas Argentinas de Gualeguaychú, con la participación del presidente del BICE, Evert Van Tooren; el intendente local, Mauricio Davico, y más de 20 presidentes municipales de la provincia.

La iniciativa permitirá financiar hasta el 100% de la adquisición de maquinaria vial y equipamiento destinado a fortalecer los servicios públicos, recuperar infraestructura local y sostener la actividad productiva.

Las condiciones del financiamiento para los municipios

La línea especial de leasing busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante los daños ocasionados por las emergencias climáticas y acompañar las tareas de reconstrucción.

Las principales características del financiamiento son:

Monto total superior a los $25.000 millones.

Límite de $1.400 millones por municipio.

Financiamiento de hasta el 100% del valor del bien.

Tasa de TAMAR más seis puntos porcentuales.

Plazo de devolución de hasta 48 meses.

La modalidad permitirá que los municipios adquieran equipamiento sin comprometer inicialmente la totalidad de los recursos propios, que podrán destinar a otras necesidades derivadas de la emergencia.

Frigerio destacó la necesidad de renovar la maquinaria vial

Durante la presentación, el mandatario provincial resaltó el acompañamiento de la entidad bancaria a los gobiernos municipales afectados por las inundaciones.

“El BICE es un banco que tiene el objetivo de financiar la producción, pero en este caso tiene una mirada especial sobre los gobiernos que necesitan asistencia específica en este contexto de la creciente”, expresó Frigerio.

El gobernador también se refirió a las dificultades que enfrentan las administraciones locales para mantener y renovar sus parques automotores.

“Me parece una buena idea destinar 25.000 millones de pesos a comprar maquinaria. Todos los que gobernamos sabemos la necesidad de cambiar las máquinas que tenemos, ya que se compra una y enseguida se rompe otra”, manifestó.

En ese contexto, recordó la adquisición de maquinaria realizada por la administración provincial para la Dirección Provincial de Vialidad.

Respecto de las condiciones crediticias, señaló: “Estamos hablando de créditos de hasta 48 meses a una tasa Tamar + 6 por ciento que hoy está por debajo de la inflación”.

“El leasing es una herramienta muy ágil que tenemos que aprovechar. Estamos frente a una oportunidad y creo que hay que aprovechar esa visión del BICE”, añadió.

El acompañamiento a los gobiernos locales

Por su parte, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, destacó la posibilidad de acceder a financiamiento para la adquisición de bienes de capital.

“Gracias Rogelio por siempre visitarnos con algo tan importante y que a todos los intendentes nos interesa acceder a este tipo de créditos que son para bienes capital”, expresó.

Asimismo, agradeció a las autoridades de la entidad bancaria “por haber elegido Gualeguaychú para contarles a nuestros colegas estas líneas que necesitamos y son tan beneficiosas”.

El BICE explicó los alcances de la línea especial

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Evert Van Tooren, explicó que la disponibilidad de recursos permitió ampliar las herramientas de financiamiento productivo.

“Argentina atraviesa una transformación donde el sector privado es el motor de crecimiento, y tras ordenar las cuentas del banco y generar superávit, volcamos esos recursos en créditos productivos”, sostuvo.

En relación con las consecuencias de las inundaciones en Entre Ríos, el titular de la entidad reconoció las dificultades que enfrentan los municipios para atender las demandas de sus comunidades.

“Sabemos que las inundaciones dañan la infraestructura y son ustedes los primeros que tienen que darle una respuesta a los vecinos y empresarios locales para que sigan produciendo”, señaló.

Van Tooren destacó el trabajo conjunto entre los equipos del Gobierno provincial, el Ministerio del Interior de la Nación y el banco para reducir las instancias burocráticas y extender los plazos de devolución.

También ponderó la modalidad de leasing “porque se puede financiar el 100 por ciento del bien y los recursos de ustedes los pueden utilizar para otras urgencias”.

Los créditos otorgados por el BICE en Entre Ríos

Según la información oficial, durante la actual gestión provincial el BICE aprobó cerca de 60.000 millones de pesos en créditos destinados a empresas entrerrianas.

A esa cifra se sumaron otros 4.000 millones de pesos otorgados bajo la modalidad Valor Producto para el sector agropecuario y una reciente operación de leasing por 370 millones de pesos destinada al municipio de General Campos.

“Entre Ríos es uno de los motores de crecimiento de Argentina y vamos a seguir trabajando junto a los empresarios que siguen creyendo e invirtiendo en nuestro país”, aseguró Van Tooren.

Del lanzamiento también participaron el subsecretario de Economías Regionales y Pequeños Productores de la Nación, Martín Soto; el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; legisladores, intendentes, funcionarios provinciales y municipales, y autoridades del BICE.