Nueve instructores caninos de la Policía de Entre Ríos y del Servicio Penitenciario recibieron diplomas de reconocimiento por su formación. La ceremonia contó con la presencia de los perros que acompañan las tareas de detección y búsqueda desarrolladas por ambas fuerzas.

Los agentes reconocidos fueron tres integrantes de la Policía y seis del Servicio Penitenciario. La capacitación apunta a que puedan transmitir los conocimientos adquiridos y preparar a otros guías para trabajar con los animales.

Durante la actividad, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó ante Elonce el vínculo entre los efectivos y los canes. “Una vez que son incorporados corresponde que sean educados, preparados para colaborar en la acción de cada fuerza”, explicó.

Perros preparados para detectar sustancias y buscar personas

Roncaglia señaló que la formación contempla distintas especialidades, entre ellas la búsqueda de sustancias ilícitas, personas extraviadas, armas y explosivos. También mencionó cursos de dos niveles desarrollados durante dos meses en Villaguay, con la participación de 42 funcionarios policiales y penitenciarios.

El ministro indicó que uno de los objetivos es extender la intervención de los perros a todas las unidades penales. Allí colaboran en controles de ingreso y requisas, con entrenamiento para detectar sustancias y también teléfonos ocultos a partir de su olor.

Respecto de los controles en rutas, remarcó que los animales acompañan a los agentes en la detección de estupefacientes. “Cuando ellos marcan que hay drogas, la Policía interviene y da intervención a las justicias”, sostuvo.

El trabajo de los canes en los puestos camineros

El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, afirmó que los perros tuvieron una participación determinante en procedimientos recientes. “En los últimos episodios el perro ha sido clave para la detección”, expresó al destacar la continuidad de las capacitaciones.

González señaló que cada puesto caminero cuenta con un can detector y que esta herramienta también está presente en el área de Drogas Peligrosas. Según explicó, el objetivo es perfeccionar la preparación de los animales y de quienes trabajan con ellos.

Durante la presentación se informó que la Policía dispone de más de 60 perros y que el Servicio Penitenciario incorporó 12 en los últimos dos años y medio. La entrega de diplomas a los instructores caninos busca fortalecer y dar continuidad a esa tarea.

El bienestar animal como parte de la formación

El especialista que participó de la capacitación, con más de 30 años de experiencia en el trabajo con perros, remarcó que la selección de los guías exige observar su compromiso con los animales. “No cualquiera puede tener un perro, no cualquiera trata bien a un perro”, manifestó.

Explicó que el cuidado incluye entrenamiento cotidiano, estimulación y atención a las necesidades de cada ejemplar. “Los perros no son cosas”, insistió, y sostuvo que su bienestar requiere más que alimento y vacunas.

También destacó la evolución de los equipos durante el año. Según detalló, supervisó y evaluó instancias de entrenamiento y recapacitación de más de 50 perros, junto con la preparación de sus guías.

Cómo aprenden los perros a reconocer los olores

El proceso comienza con la socialización de los cachorros para que conozcan diferentes ambientes y estímulos. Después se trabaja sobre la búsqueda y la motivación mediante el juego, con elementos como pelotas o juguetes que funcionan como recompensa.

“Lo más importante en el perro es encontrar la devoción por el juguete”, explicó el capacitador. Una vez desarrollada esa motivación, se incorpora el reconocimiento del olor correspondiente a la especialidad, bajo supervisión veterinaria. Roncaglia aclaró que los animales no consumen drogas durante el entrenamiento.

“El perro está capacitado para eso, en la búsqueda quiere jugar”, resumió el ministro. La formación de los instructores caninos procura sostener ese aprendizaje y replicarlo en cada área, atendiendo tanto a las tareas operativas como al cuidado de los animales.