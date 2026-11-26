La fuga de Claudio Matías González, conocido como "El Gallo", motivó un amplio operativo policial en Concepción del Uruguay y otros sectores de Entre Ríos. El comisario Matías Lencina, jefe de Operaciones de la Departamental Uruguay, brindó este jueves a Elonce nuevos detalles sobre las circunstancias en las que escapó el interno.

El funcionario confirmó que González se encontraba cumpliendo una condena de nueve años de prisión por un homicidio simple cometido en 2021 en dicha ciudad entrerriana.

"Desde que tomamos conocimiento de la evasión de este interno, a las 19 horas de ayer", se desplegaron las tareas de búsqueda, explicó Lencina, quien destacó la colaboración de la ciudadanía mediante el aporte de información.

Cómo se produjo la fuga de "El Gallo"

Según explicó el comisario, González había sido trasladado desde la Unidad Penal Nº 1 de Paraná hacia la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay por razones de acercamiento familiar.

Al momento de la evasión, se encontraba en un vehículo del Servicio Penitenciario que realizaba el traslado de otro interno para una visita sociofamiliar. González aprovechó esa circunstancia para escapar en el barrio 30 de Octubre, donde creció, tiene familiares y conocidos. "Justamente es un barrio donde él ha frecuentado y donde vivía", explicó Lencina.

El jefe policial confirmó, además, que el detenido estaba acompañado por cuatro funcionarios penitenciarios, pero no tenía colocadas las esposas, según la información proporcionada por el Servicio Penitenciario.

El operativo policial para localizar al prófugo

Desde que se produjo la fuga, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluye controles vehiculares y verificaciones de información aportada por vecinos de Concepción del Uruguay.

"Ya hemos chequeado dos o tres domicilios donde, hasta el momento, no hemos podido dar con el fugado", señaló Lencina. Asimismo, destacó que se difundieron imágenes de González para solicitar la colaboración de la población.

Las actuaciones se desarrollan en comunicación con el Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, del cual depende el interno.

La Policía advirtió sobre la peligrosidad del condenado

Consultado sobre los antecedentes de González, Lencina confirmó que registra hechos delictivos vinculados con el uso de armas de fuego y remarcó la gravedad del delito por el que cumple condena.

"El Gallo" había sido señalado en junio de 2021 como el principal sospechoso del homicidio de Cristian Emiliano Martínez, conocido como "Loquillo", ocurrido en Concepción del Uruguay.

El jefe policial confirmó que González fue condenado a nueve años de prisión por aquel homicidio. Mientras continúa el operativo para localizarlo, los investigadores analizan la información recibida y mantienen contacto con las autoridades judiciales.