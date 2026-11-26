REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná trabaja en la recuperación de un sector de playa del Thompson que será habilitado en los próximos días. El secretario de Servicios Públicos, Cristian Paduán, explicó a Elonce las tareas de limpieza y las mejoras previstas en el camping de La Toma.
La Municipalidad de Paraná anunció que habilitará un nuevo sector de playa en el balneario Thompson, donde se desarrollan tareas de limpieza y prevención ante la creciente del río Paraná. El espacio, de 80 metros, está ubicado junto a la bajada de lanchas próxima a Puerto Sánchez y será acondicionado en los próximos días para garantizar la seguridad de los bañistas.
El secretario municipal de Servicios Públicos, Cristian Paduán, explicó a Elonce que el sector ya era utilizado por quienes concurrían al balneario, por lo que se realizarán trabajos de limpieza y boyado para su habilitación formal.
“Tenemos una porción más de playa que estamos en condiciones de habilitar. Se va a preparar para habilitarla en los próximos días porque vemos que la gente la utiliza y vamos a tomar las medidas de seguridad necesarias para que esté apta para el bañista”, señaló el funcionario.
Limpieza de camalotes y monitoreo del río
En el marco de los trabajos, el municipio recuperó una embarcación que permite desviar los camalotes que llegan al balneario y retirar aquellos que se acumulan sobre la costa durante la noche y la madrugada.
“Hemos recuperado una embarcación que nos permite desviar los camalotes que recibe naturalmente la playa para que sigan su cauce”, explicó Paduán.
El funcionario confirmó que la playa del Thompson permanece habilitada y que las restricciones de acceso se mantienen en un sector del camping, donde continúa la colocación de cartelería preventiva.
“Seguimos monitoreando cómo evoluciona la situación del río y, cada vez que nos permita avanzar para recuperar un espacio más para la comunidad, estamos atentos a hacerlo”, sostuvo.
Trabajos para habilitar el camping de La Toma
Ante la imposibilidad de utilizar parte del camping del Thompson, la Municipalidad busca acelerar los trabajos de acondicionamiento del complejo de La Toma para ofrecer otra alternativa durante la temporada de verano.
“Estamos reparando la pileta grande que tiene La Toma y entramos ahora también en los trabajos de reparación de parrillas y de la zona de camping”, detalló el secretario de Servicios Públicos.
Retirarán residuos acumulados entre los camalotes
Paduán adelantó que la embarcación recuperada también será utilizada para retirar los residuos que quedaron acumulados entre los camalotes en distintos sectores de la costanera de Paraná.
Además, en colaboración con personal de Obras Sanitarias, se realizarán tareas para despejar los camalotes acumulados en la toma de agua, con el objetivo de garantizar las condiciones necesarias para la producción de agua potable.