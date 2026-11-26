ANSES permite reconocer años de aportes por tareas de cuidado a mujeres que alcanzaron la edad jubilatoria y no cuentan con los períodos necesarios para acceder a una jubilación. La herramienta contempla el tiempo dedicado a la crianza de hijos y distintas circunstancias familiares.

El beneficio está dirigido a mujeres de 60 años o más que tuvieron o adoptaron hijos y no reúnen los 30 años de aportes del régimen general. Tampoco deben tener una jubilación otorgada o en trámite.

La medida fue establecida mediante el Decreto 475/2021. Los años reconocidos no requieren un pago por parte de la solicitante, aunque su incorporación no garantiza por sí sola que se alcancen todos los requisitos jubilatorios.

Cuántos años de aportes se reconocen por cada hijo

El esquema de ANSES contempla un año por cada hijo nacido con vida. En el caso de hijos adoptados cuando eran menores de edad, corresponde reconocer dos años.

A esos períodos se agrega un año por cada hijo con discapacidad. También se suman dos años adicionales por cada hijo por el que se haya cobrado la Asignación Universal por Hijo durante al menos 12 meses, consecutivos o no.

Los reconocimientos son acumulables cuando se cumplen las condiciones. Por ejemplo, una mujer con tres hijos nacidos con vida, por quienes percibió AUH durante el plazo requerido, puede sumar nueve años.

Qué otros períodos pueden incorporarse

La herramienta también contempla las licencias por maternidad y los períodos de excedencia utilizados para continuar con el cuidado de los hijos. Su evaluación depende de la situación laboral que pueda acreditarse.

El objetivo es completar los años necesarios para acceder a la jubilación. No se trata de un bono ni de un aumento directo sobre el haber mensual.

Antes de iniciar la gestión, conviene revisar tanto la historia laboral como los vínculos familiares registrados. Esa información permite determinar los aportes existentes y los períodos que podrían reconocerse.

Cómo hacer el trámite ante ANSES

Las interesadas deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En Información Personal, dentro de Datos personales y familiares, pueden comprobar si sus hijos están correctamente registrados.

Si faltan vínculos o hay errores, será necesario actualizar la información y presentar la documentación correspondiente. Después, se debe solicitar un turno para “Asesoramiento por tareas de cuidado”.

Para la atención se requiere el DNI de la solicitante y las partidas de nacimiento de sus hijos. Según el caso, también deberá llevar el Certificado Único de Discapacidad o la sentencia de adopción; el organismo evaluará cuántos años corresponde reconocer y si puede iniciar la jubilación.