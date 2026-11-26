Una mujer de 34 años que había salido a caminar el martes por la tarde fue encontrada muerta este miércoles detrás de una iglesia evangélica en construcción, en la localidad de Colonia Elisa, en Chaco. Por el hecho, la Policía detuvo a su expareja, quien horas antes había denunciado su desaparición, y la Justicia inició una investigación por un presunto femicidio.

La víctima fue identificada como Yesica Mercedes Almirón, quien residía en el barrio Teresa de Calcuta y tenía un emprendimiento de panadería y repostería.

El hallazgo se produjo alrededor de las 7.30 del miércoles 25 de noviembre, frente al Club Municipales, sobre calle Marta Sánchez. Un vecino encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades, por lo que acudieron al lugar efectivos policiales, bomberos y personal de la División de Investigaciones.

Según informó Diario Norte, Matías Villordo, expareja de Almirón, se presentó en la comisaría local para denunciar que la mujer había salido a realizar actividad física durante la tarde del martes y no había regresado.

Pese a que estaban separados, ambos continuaban compartiendo la vivienda. En su declaración ante los funcionarios policiales, el hombre aportó una descripción física de la mujer y detalló la vestimenta que llevaba al momento de salir.

Testigos señalaron que Almirón había sido vista caminando en inmediaciones del lugar donde posteriormente encontraron su cuerpo. También indicaron que llevaba una riñonera y su teléfono celular.

Investigan un presunto femicidio

Tras el hallazgo, un médico examinó el cuerpo de la víctima y determinó que se trató de una “muerte traumática”.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 2 de General San Martín, encabezada por Andrea Langellotti, quien ordenó la realización de distintas pericias y el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Asimismo, la fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán fundamentales para determinar las circunstancias y las causas de la muerte.

En el marco de la investigación, Villordo fue detenido durante la tarde del miércoles y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como presunto femicidio.

El hecho generó conmoción en Colonia Elisa, una localidad de poco más de 5.700 habitantes, ubicada a unos 90 kilómetros de Resistencia. El hallazgo coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.