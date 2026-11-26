Una investigación por caza furtiva derivó en la detención de un hombre acusado de matar especies protegidas y exhibir sus cacerías en redes sociales. Gendarmería Nacional y la Brigada de Control Ambiental (BCA) realizaron dos allanamientos en las localidades santafesinas de Reconquista y Malabrigo, donde secuestraron armas de guerra, municiones y numerosos trofeos de caza.

La investigación fue impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista y contó con la intervención de efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería y agentes de la Secretaría de Ambiente de la Nación.

Las actuaciones se iniciaron a partir de publicaciones realizadas por el sospechoso en sus redes sociales, donde compartía fotografías de sus cacerías y se exhibía con armas de guerra y dispositivos prohibidos para la actividad cinegética.

Investigan una presunta red de caza furtiva

Durante los allanamientos, los efectivos incautaron armas de guerra, municiones, numerosos trofeos de caza y otros elementos que serán incorporados a la investigación.

Según informó el organismo nacional, los hallazgos reforzaron la hipótesis sobre la existencia de una presunta red dedicada a la caza furtiva, con actividad tanto en Santa Fe como en Corrientes.

También fueron secuestrados teléfonos celulares y computadoras que serán sometidos a peritajes para identificar a posibles cómplices del detenido y determinar eventuales vínculos o encubrimientos por parte de autoridades locales.

Secuestraron restos de una especie protegida en Entre Ríos

Entre los elementos incautados durante el allanamiento en Reconquista se encontraron cinco trofeos de caza correspondientes a ejemplares de viracho o corzuela parda. Se trataba de cráneos con cornamentas montados sobre escudos de madera.

Esta especie de ciervo autóctono, también conocida como guazuncho, cuenta con una categoría especial de protección en Entre Ríos, donde fue declarada Monumento Natural Provincial mediante la Resolución Nº 679/18.

Además, se encuentra amparada por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna y por la Ley Provincial Nº 4.830 de Santa Fe, que establecen restricciones sobre la caza, tenencia y comercialización de fauna silvestre.

El antecedente de un operativo contra la caza furtiva en Entre Ríos

En junio de 2026, la Prefectura Naval Argentina y la Brigada de Control Ambiental realizaron un procedimiento en un presunto coto de caza clandestino y un galpón vinculados al establecimiento Médano Salvaje, ubicado en Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal local. Durante el operativo se secuestraron 30 armas de fuego -29 escopetas y un revólver-, más de 15.000 municiones y decenas de animales taxidermizados.

También se incautó una cornamenta de ciervo colorado por la que se habrían pagado 40.000 dólares. Según la información oficial, el valor total de los elementos incautados superó los 1.326 millones de pesos.

Otros procedimientos contra el tráfico ilegal de fauna

En 2024, la Policía Federal Argentina y la Brigada de Control Ambiental desarticularon una organización que operaba bajo la fachada de una empresa de turismo cinegético y ofrecía cacerías ilegales de yaguaretés.

La investigación incluyó 13 allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas y se secuestraron armas, municiones y otros bienes valuados en más de 50 millones de dólares, de acuerdo con el informe oficial.

Otro procedimiento se desarrolló en 2026 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó más de 50 trofeos de caza distribuidos en tres valijas que iban a ser trasladadas en un vuelo con destino a Ámsterdam.

Las piezas carecían de documentación respaldatoria y, tras la intervención de la Brigada de Control Ambiental, se determinó que correspondían a especies protegidas por la legislación nacional.

Una iniciativa internacional contra los delitos ambientales

El comunicado oficial también destacó que, en octubre de 2026, durante la 13ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), los Estados parte acordaron negociar un protocolo específico para combatir los delitos ambientales.

La iniciativa contempla el abordaje del tráfico ilícito de flora y fauna silvestres en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.