Los estudiantes de Progresar Obligatorio 2026 deben acreditar su participación en Actividades de Extensión Formativas para acceder al pago completo de la beca. El trámite consiste en cargar un certificado y completar información sobre la experiencia realizada.

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, publicó un instructivo para orientar la presentación. El requisito alcanza a quienes obtuvieron el beneficio en la primera o en la segunda convocatoria.

La opción de carga está disponible únicamente para solicitudes en estado “Adjudicada” de la línea Obligatorio. Además, la gestión debe efectuarse dentro del período habilitado en la plataforma.

Qué actividades deben acreditar los becarios

Las Actividades de Extensión Formativas son propuestas educativas complementarias a la trayectoria escolar. Pueden incluir talleres, cursos, charlas, jornadas y otras experiencias de formación.

Los titulares de Progresar Obligatorio deben participar y conservar la constancia correspondiente. Ese documento será necesario para respaldar la información declarada en el sistema.

La carga del certificado no completa por sí sola la acreditación. Después de la presentación, la institución educativa debe revisar y certificar la actividad.

Cómo cargar el certificado en Progresar

Para iniciar el trámite, hay que ingresar a la plataforma oficial del programa con los datos de acceso y seleccionar “Cargar Actividad Formativa”. Allí se debe adjuntar el documento que acredita la participación.

El sistema solicita indicar si la actividad se realizó en la escuela, cuál fue su título y si resultó útil. También exige una descripción de la experiencia de al menos 20 caracteres.

Una vez completados los campos, corresponde presionar “Guardar”. La presentación quedará pendiente de la validación de la institución educativa.

Qué hacer si la escuela rechaza la presentación

Los estudiantes pueden editar los datos cargados mientras la escuela no haya certificado la actividad. Ese margen permite corregir información o revisar el documento adjunto.

Si la primera presentación es rechazada, el instructivo contempla una única segunda oportunidad de carga. Por eso, conviene verificar que el certificado corresponda a la actividad declarada y que todos los campos estén completos.

La acreditación forma parte de las condiciones para recibir el pago completo de Progresar Obligatorio. Quienes no encuentren la opción en su cuenta deben comprobar la línea de la beca, el estado de adjudicación y si está habilitado el período de presentación.