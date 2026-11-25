El fuerte temporal en Brasil que azotó al estado de Paraná entre el lunes 23 y el martes 24 de noviembre dejó un saldo de al menos siete víctimas fatales, cientos de damnificados, viviendas dañadas y miles de usuarios sin suministro eléctrico.

Este miércoles, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo de Marilene Rodrigues, de 35 años, quien había desaparecido tras ser arrastrada por una inundación repentina en el municipio de Verê, ubicado en el suroeste del estado brasileño.

Según informó el Cuerpo de Bomberos, la mujer fue localizada cerca de un contenedor de materiales reciclables, en inmediaciones del galpón donde trabajaba junto a su familia.

Murió cuando intentaba rescatar a su perro

De acuerdo con el testimonio de su hermano, Rodrigues salió de su vivienda para intentar salvar al perro de la familia, pero fue sorprendida por la fuerza de la corriente.

Su esposo y su hijo también quedaron atrapados por el avance del agua. Ambos consiguieron refugiarse en el ático, atravesar el techo y permanecer sobre la estructura hasta que fueron rescatados.

El dramático episodio quedó registrado en videos captados por vecinos, en los que se observó cómo la corriente arrancó el techo de la vivienda, mientras la mujer permanecía aferrada a la estructura antes de desaparecer.

Más de 400 afectados por las inundaciones

Según el relevamiento de la Defensa Civil de Paraná, las precipitaciones provocaron inundaciones repentinas en al menos ocho municipios, dejaron 406 personas afectadas y ocasionaron daños en 21 viviendas.

Verê fue la localidad que concentró la mayor cantidad de damnificados, con 306 personas, seguida por Vitorino, con 80. En tanto, otros 20 habitantes de Renascença debieron ser alojados en instalaciones públicas.

Ante la magnitud de las inundaciones, las autoridades desplegaron alrededor de 22 bomberos militares, 12 voluntarios y una docena de embarcaciones para rescatar a las familias que habían quedado aisladas. Los procedimientos se realizaron en coordinación con los municipios y la Policía Militar.

Lluvias superiores a los 100 milímetros y fuertes ráfagas

El Sistema de Monitoreo y Tecnología Ambiental de Paraná (Simepar) y el Instituto Água e Terra (IAT) informaron que las precipitaciones acumuladas hasta las 16.15 del martes alcanzaron los siguientes registros:

- Francisco Beltrão: 106,8 milímetros.

- Pato Branco: 87,6 milímetros.

- Bom Sucesso do Sul: 74 milímetros.

- Capanema: 60,2 milímetros.

- Toledo: 55,6 milímetros.

Además, se registraron ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora en Palmas, Laranjeiras do Sul y Ubiratã. El viento de mayor intensidad alcanzó los 85,3 kilómetros por hora en Palmas.

Las tormentas estuvieron asociadas al desplazamiento de un frente frío sobre el estado brasileño y provocaron crecidas repentinas, caída de árboles, vehículos arrastrados y numerosos daños materiales.

Unos 50.000 hogares quedaron sin electricidad

El temporal también afectó considerablemente la infraestructura eléctrica de la región. Según informó la distribuidora Copel, alrededor de 50.000 hogares quedaron sin suministro en el suroeste de Paraná.

Una de las situaciones más complejas se registró en Nova Esperança do Sudoeste, donde 2.132 de las 2.444 unidades consumidoras quedaron sin electricidad, lo que representó aproximadamente el 87% del total del municipio.

Las cuadrillas de la empresa energética continuaban trabajando para reparar las instalaciones dañadas y restablecer el servicio en las localidades afectadas.

El temporal dejó al menos siete víctimas fatales

Además del fallecimiento de Rodrigues, las autoridades informaron sobre otras víctimas mortales en diferentes puntos del estado brasileño.

En Campo Largo, en la región metropolitana de Curitiba, un matrimonio integrado por Antonio Ferreira, de 81 años, y Clotilde Ferreira, de 76, murió ahogado durante una inundación que afectó su vivienda.

Asimismo, en Nova Esperança do Sudoeste se confirmaron otras dos muertes, aunque las identidades de las víctimas todavía no habían sido difundidas.

En la zona rural de Mato Rico, un trabajador de 25 años, identificado como Ivanildo Mendes, falleció cuando intentó atravesar en motocicleta una carretera inundada. Tanto el joven como el vehículo fueron arrastrados por la corriente.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continuaban con las tareas de asistencia a los damnificados y recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones, según el medio brasileño G1.