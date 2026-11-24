El diario inédito del papa Francisco salió a la luz este martes, luego de un proceso de recuperación y selección de los escritos personales que Jorge Mario Bergoglio había dejado guardados en el Vaticano. El cardenal argentino Víctor Manuel Fernández reveló cómo descubrió la existencia del material durante una conversación privada con el pontífice y de qué manera intervino León XIV para concretar su publicación.

En una entrevista con Vatican News, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los colaboradores más cercanos de Francisco reconstruyó la historia detrás del libro, que reúne más de tres décadas de anotaciones sobre la vida personal y espiritual del fallecido Papa.

La publicación respondió a un encargo que el propio Bergoglio había realizado antes de su muerte, ocurrida el 21 de abril de 2025. Su intención era que aquellos escritos que pudieran contribuir al crecimiento espiritual de otras personas fueran dados a conocer.

La conversación privada en la residencia de Santa Marta

Fernández recordó que descubrió la existencia del diario durante una tarde en la residencia de Santa Marta. En aquella oportunidad, conversaba con Francisco sobre la posibilidad de preparar un documento que estableciera cómo proceder en caso de que el pontífice perdiera de manera irreversible la consciencia.

Durante el encuentro, Bergoglio le señaló un sector de su escritorio personal donde conservaba tres documentos y una agenda. El cardenal observó que los papeles contenían subrayados realizados por el propio Francisco y advirtió que la agenda funcionaba como una especie de diario íntimo.

Aunque en ese momento no llegó a leer su contenido, recibió una indicación que resultaría determinante para la posterior publicación. “De esto verán ustedes”, le expresó Francisco. También utilizó la frase “lo que sea para edificación”, en referencia a los fragmentos que pudieran resultar útiles para la vida espiritual de los lectores.

La intervención de León XIV para recuperar los documentos

Tras el fallecimiento del pontífice argentino, Fernández decidió esperar antes de comunicarle a León XIV la existencia de los escritos. Según explicó, no quería incomodar al nuevo Papa con un asunto que requería una explicación sobre las circunstancias en las que había recibido aquel encargo.

Sin embargo, con el transcurso de los meses, comenzó a preocuparse por el destino del material. Temía que los documentos se hubieran extraviado, desaparecieran o terminaran en manos equivocadas. Por ese motivo, decidió conversar con León XIV y transmitirle el compromiso que había asumido.

“Mostró curiosidad y dos días después encontró la caja donde estaban todos esos textos que Francisco me había mostrado. Inmediatamente me mandó la caja para que hiciera ese trabajo”, relató Fernández sobre la respuesta del actual pontífice.

La sorpresa del cardenal al leer el diario del papa Francisco

Una vez recuperados los documentos, Fernández comenzó a examinar su contenido. El cardenal reconoció que quedó sorprendido por algunas confesiones y experiencias que desconocía, pese a la relación de cercanía y confianza que había mantenido con Bergoglio durante años.

Los escritos permitieron acceder a aspectos de su personalidad que Francisco no acostumbraba compartir públicamente. Entre las anotaciones aparecieron preocupaciones personales, autocríticas, experiencias místicas y reflexiones vinculadas con diferentes momentos de su trayectoria religiosa.

El grado de intimidad de algunos pasajes también generó dudas en Fernández sobre la conveniencia de difundirlos. No obstante, recordó que el pedido original del pontífice había sido seleccionar aquellos contenidos que pudieran contribuir a la edificación espiritual de otras personas.

Los escritos que quedaron afuera de la publicación

El cardenal explicó que el diario no fue publicado en su totalidad. Para elaborar el libro, decidió organizar las anotaciones por temas y excluir aquellas que contenían cuestiones prácticas, repeticiones o referencias a situaciones íntimas de personas que todavía están vivas.

Durante la revisión también encontró páginas que contenían signos extraños, similares a jeroglíficos. Fernández interpretó que aquella particular forma de escritura podía responder a la voluntad de Francisco de mantener determinados asuntos en reserva, por lo que resolvió no incorporarlas al libro.

León XIV estuvo de acuerdo tanto con la publicación como con los criterios de selección del material. Fernández, además, consideró necesario acompañar las anotaciones con explicaciones propias que permitieran contextualizar los relatos y facilitar su comprensión.

Más de tres décadas de confesiones y reflexiones espirituales

El libro, titulado El diario personal del Papa Francisco, reúne escritos que comenzaron en 1992, cuando Jorge Bergoglio se desempeñaba como obispo auxiliar de Buenos Aires, y se extendieron hasta el 18 de agosto de 2024, ocho meses antes de su fallecimiento, publicó TN.

Entre las revelaciones que generaron mayor repercusión estuvieron los tres episodios en los que Francisco aseguró haber visto al demonio. Dos de aquellas experiencias ocurrieron durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires y la restante tuvo lugar en Roma, durante su pontificado. También quedaron registradas sus crisis espirituales y la importancia que le otorgaba a la oración.

Para Fernández, la publicación representó una manera de cumplir con la voluntad de Bergoglio y permitir que volviera a expresarse mediante sus propias palabras. El cardenal resumió el sentimiento que acompañó la presentación del libro con una frase dirigida al fallecido pontífice: “Aquí está. Te cumplí”.