Cayó en el palier de su edificio y cobrará más de $20 millones.

Una caída en el palier de un edificio derivó en una condena judicial contra un consorcio de propietarios, que deberá pagar una indemnización de $20.375.000, más intereses, a una mujer que sufrió una fractura de rótula. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó el rechazo de primera instancia y responsabilizó a la administración del inmueble por las condiciones del piso.

El accidente ocurrió el 27 de febrero de 2022, alrededor de las 7:30, en un edificio ubicado en el barrio porteño de Belgrano. La damnificada, que tenía 31 años al momento del hecho, denunció que perdió el equilibrio debido al "excesivo encerado" del suelo.

La mujer inició una demanda contra el consorcio y la aseguradora citada en garantía, en la que reclamó originalmente una reparación económica de $10.810.139,20, más intereses y costas, por las consecuencias físicas y psicológicas del accidente.

Cómo ocurrió la caída en el edificio

Según la presentación judicial difundida por Infobae, la mujer relató que regresaba de una fiesta junto a un excompañero de trabajo cuando ingresó al edificio para dirigirse a su departamento, ubicado en la planta baja.

Durante el trayecto por un pasillo común, resbaló y cayó sobre su rodilla izquierda. También manifestó haber sufrido golpes en el codo y en el hemitórax derecho. Su acompañante la ayudó a incorporarse y la trasladó hasta su vivienda.

Ante el aumento del dolor y la inflamación, la damnificada solicitó ayuda para acudir a un centro médico. Los estudios realizados determinaron que había sufrido una fractura de rótula, lesión que requirió inmovilización con yeso, reposo y un posterior tratamiento de rehabilitación.

Por qué la Justicia rechazó inicialmente la demanda

El consorcio negó los hechos y cuestionó que se hubiera acreditado la existencia de una deficiencia en el piso. También puso en duda la relación entre las lesiones y el accidente denunciado, al señalar que la mujer regresaba de una fiesta.

El 25 de marzo de 2026, el juzgado de primera instancia rechazó la demanda e impuso las costas a la reclamante. Si bien consideró acreditadas la caída y las lesiones, entendió que no se había demostrado una condición anormal del suelo que provocara el accidente.

El magistrado calificó al piso como una "cosa inerte", cuya presencia no genera responsabilidad por sí misma. Además, restó valor al testimonio del acompañante debido a su cercanía con la demandante y ponderó la declaración del encargado titular, quien aseguró que no se utilizaba cera para limpiar los pisos.

Las pruebas que determinaron la responsabilidad del consorcio

La Sala L de la Cámara Civil revisó la sentencia y consideró que existían pruebas "graves, precisas y concordantes" para acreditar que el suelo tenía restos de cera o de algún producto de limpieza que provocó el resbalón.

Entre los elementos analizados se encontraban fotografías tomadas el mismo día del accidente, en las que se observaba una marca en el piso que la mujer identificó como consecuencia de su caída.

También resultó determinante la denuncia del siniestro que el propio consorcio había presentado ante su aseguradora. Allí se informó que la residente había resbalado debido a la presencia de "cera o líquido limpiador", una descripción compatible con el relato de la damnificada y el testimonio de su acompañante.

La falta de señalización y las obligaciones del consorcio

La Cámara cuestionó la valoración del testimonio del encargado titular, debido a que se encontraba de vacaciones cuando ocurrió el accidente. Por lo tanto, no podía brindar certezas sobre las tareas de limpieza realizadas durante aquel fin de semana.

El tribunal también señaló que el consorcio no presentó pruebas sobre los productos utilizados ni acreditó la implementación de medidas preventivas. Tampoco aportó la declaración del encargado suplente, responsable del mantenimiento en ese momento.

Los magistrados consideraron que la presencia de productos de limpieza y la ausencia de señalización convirtieron al piso en un elemento riesgoso. Asimismo, descartaron que el hecho de que la mujer regresara de una fiesta constituyera una causa demostrada del accidente.

Cuánto deberá pagar el consorcio por la caída

La Cámara aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial sobre responsabilidad objetiva del dueño o guardián de una cosa riesgosa o defectuosa y estableció una indemnización de $20.375.000, más intereses.

Del monto total, $13 millones corresponden a incapacidad sobreviniente, incluidos los tratamientos de rehabilitación y psicoterapia futura. La pericia determinó una incapacidad física del 3% y una afectación psíquica del 10%. Además, se reconocieron $7 millones por daño moral, $350.000 por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado, y $25.000 por gastos de mediación.

La condena se extendió a la aseguradora dentro de los límites de la póliza, aunque la compañía se encuentra en liquidación. El tribunal estableció un plazo de diez días para cumplir la sentencia e impuso las costas de ambas instancias a la parte demandada. Los intereses se calcularán al 8% anual desde el accidente hasta el fallo de primera instancia y, posteriormente, mediante la tasa activa correspondiente hasta el pago efectivo.