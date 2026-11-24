La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) comienza este martes en Paraná, con una programación que incluye estrenos nacionales, proyecciones al aire libre, música en vivo, talleres, actividades formativas y espacios destinados al desarrollo de la producción audiovisual. La gala de apertura marcará el inicio del encuentro, que se extenderá hasta el domingo.

Desde el Centro Provincial de Convenciones (CPC), el presidente del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER), Maximiliano Schonfeld, dialogó con Elonce sobre los preparativos y las propuestas que podrán disfrutar los espectadores durante las próximas jornadas.

“Empezamos en marzo a trabajar fuertemente. Finalmente llegó la gala de apertura y, de ahí en adelante, un montón de actividades entre las proyecciones y otras propuestas que se pueden disfrutar en paralelo”, expresó.

Una programación que combina cine, música y otras expresiones artísticas

Schonfeld destacó el carácter interdisciplinario del festival, que busca generar espacios de encuentro entre el cine y diferentes manifestaciones culturales, además de promover la participación de públicos de distintas edades.

“El FICER propone muchísimo encuentro con el público y las películas, pero también actividades formativas, actividades que tienen que ver con la recuperación de archivos y con poder estimular a los niños y a las niñas con talleres”, explicó.

Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que musicalizará en vivo Tiempos Modernos, la emblemática película de Charles Chaplin, en el marco del 90º aniversario de su estreno; será el viernes 27 de noviembre a las 20 en el CPC, en Paraná.

“Era un sueño que teníamos hace un montón, que era juntar la Sinfónica con el FICER. Este año lo logramos”, celebró el titular del IAER.

Estrenos nacionales en el FICER

La programación cinematográfica contará con producciones que podrán verse por primera vez en el país. Schonfeld destacó la diversidad de propuestas y la posibilidad de que cada espectador diseñe su propio recorrido por el festival.

“El festival tiene muchos caminos posibles, eso es lo lindo. Muchos gustos posibles conviven”, señaló y mencionó entre sus recomendaciones a Lejos de los árboles, de la realizadora catalana Meritxell Colell.

También se refirió al estreno nacional de Glaxo, de Benjamín Naishtat, quien además presentará un documental junto a María Alché. “Son películas que se ven por primera vez en el país y eligieron el festival para estrenar, lo cual es un orgullo muy grande y también implica una responsabilidad muy grande”, manifestó.

Un espacio para fortalecer la producción audiovisual entrerriana

En paralelo a las proyecciones, comenzó una nueva instancia del FICER Fórum, un espacio destinado a fortalecer proyectos audiovisuales y generar vínculos entre realizadores y referentes de la industria cinematográfica.

La actividad se inició con una sesión de pitching, en la que los participantes presentaron proyectos que habían formado parte de una residencia realizada dos meses atrás. Durante ese proceso, recibieron capacitación vinculada con la producción, el desarrollo de proyectos y la escritura de guiones.

“Esos proyectos están mucho más fortalecidos. Tomaron talleres y ahora vienen acá, se juntan con productores, con distribuidores, con gente de canales de televisión”, detalló Schonfeld, quien destacó el aporte del Fórum al crecimiento de la producción audiovisual entrerriana.

Cómo conseguir las entradas gratuitas para el FICER

El presidente del IAER recordó que todas las funciones del festival son de acceso libre y gratuito, aunque los espectadores deberán retirar previamente las entradas para ingresar a las salas.

“Hay que retirar las entradas antes de las funciones. Una hora antes ya se habilita. Hay funciones que sabemos que se van a llenar mucho, así que vengan”, recomendó en diálogo con Elonce.

La programación completa está disponible en el sitio oficial www.ficer.com.ar cuya renovación permite consultar las películas, conocer las actividades y organizar una agenda personalizada.

Además, habrá funciones al aire libre y talleres para diferentes públicos. Si bien algunas actividades formativas agotaron sus cupos en pocas horas, otras todavía cuentan con lugares disponibles.

Un patio gastronómico renovado y espacios de encuentro

La octava edición del festival también contará con un patio gastronómico renovado, con diferentes alternativas para quienes deseen permanecer en el predio entre las proyecciones y las actividades culturales.

“Tenemos un montón de opciones, también opciones veganas. Hay de todo para que vengan a aprovechar”, indicó Schonfeld.

El realizador destacó, además, la dimensión social del encuentro y la posibilidad de compartir las actividades con familiares y amigos. “El cine es un gran vehículo de participación ciudadana, de encuentro con el otro, de encuentro sensible con los demás”, reflexionó.

El FICER empieza este martes con el estreno nacional de la película de Lali Espósito

El crecimiento del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Schonfeld puso en valor el trabajo realizado por los equipos del IAER, la Secretaría de Cultura y las distintas áreas del Gobierno provincial involucradas en la organización del encuentro.

Asimismo, reconoció el aporte del cineasta Eduardo Crespo al crecimiento del festival durante las ediciones anteriores. Explicó que el realizador no pudo estar presente en esta oportunidad porque se encuentra filmando una película en Italia.

“Edu ha dejado la vara muy alta. Es un gran amigo y alguien que admiro mucho. Ha dejado el festival muy arriba y estamos tratando de estar a la altura”, expresó.

Finalmente, invitó a los entrerrianos a participar de las actividades que se desarrollarán hasta el domingo y destacó las características de esta nueva edición: “Creo que es la programación más ambiciosa y la mejor programación que tuvimos hasta ahora”.