La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) abrirá este martes con el estreno nacional de Glaxo, película protagonizada por Lali Espósito. La función, con entrada libre y gratuita, será a continuación de la gala de apertura que comienza a las 19.30 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Invita el Gobierno de Entre Ríos.

Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, tiene en el elenco a Lali Espósito, Marcelo Subiotto, Esteban Lamothe y Esteban Bigliardi. Ambientada en Chivilcoy, narra cómo la llegada de un expolicía y su esposa transforman la relación entre cuatro amigos, en una historia atravesada por la amistad, la traición, la culpa y las heridas de la historia argentina.

La octava edición del FICER se realizará del 24 al 29 de noviembre en Paraná, con entrada libre y gratuita en todas sus actividades. Bajo el lema "Un lugar donde vive el cine", presentará una selección curada de películas nacionales, internacionales y regionales, además de foros, talleres y charlas.

Los escenarios serán el Centro Provincial de Convenciones (CPC); el Centro Cultural La Vieja Usina; Cinemateca Entre Ríos; Sala Noble – Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAAER); Domo MiradorTEC Inmersivo; Mirador TEC; Vaporeso; el Cine Círculo y Cinemas Las Tipas.

Secciones y destacados

Este año habrá dos secciones competitivas: Competencia Oficial Cine Argentino del Presente (Largometrajes Nacionales) y Competencia Cortometrajes Entrerrianos. A los que se suman Panorama Internacional, Fronteras Abiertas (Cine argentino y latinoamericano), Orillas (películas de Entre Ríos y el Litoral), Pantalla Compartida (cine para descubrir juntos y en familia), Cinemateca Presenta (películas que regresan) y la incorporación de Vórtice, dedicada al cine fantástico y de terror.

En la programación se destacan el Foro de Coproducción Regional (FORUM), con 14 proyectos que se presentarán a productores y referentes de la industria con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el cine regional. Además, se proyectará la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, con música en vivo de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos; se realizará un homenaje a Adolfo Aristarain en la sección Cinemateca Presenta; y el premio Ojo Pez tendrá una nueva edición con la participación del público que puntuará las películas al salir de cada función.

El FICER es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (ARAER) y el Senado de Entre Ríos.

Cuenta con el auspicio de CFI, Incaa, Iapser, Salto Grande, CPC, Flechabus, Diputados ER, La Vieja Usina, Mirador Tec, Cine Las Tipas Paraná, Cine Círculo. DAC, Género DAC, Embajada de Francia, ⁠⁠⁠Museo del Cine y MiradorTec Inmersivo.

La grilla completa de actividades

La grilla completa de actividades del FICER 2026 by elonceweb