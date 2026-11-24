El Gobierno nacional oficializó este martes el cambio de autoridades del PAMI mediante el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial y designó a Verónica Gabriela Pérez como nueva directora ejecutiva y a Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora ejecutiva. La decisión se produjo en medio de una prolongada crisis financiera y prestacional de la principal obra social del país.

El recambio implicó la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo, quienes ocupaban los respectivos cargos desde el 21 de diciembre de 2023, al inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Si bien el anuncio fue difundido oficialmente por el Ministerio de Salud, la decisión fue adoptada directamente por el Poder Ejecutivo nacional.

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud señaló que la nueva conducción iniciará una etapa orientada a “profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.

La cartera sanitaria destacó la trayectoria de Pérez dentro del organismo y sostuvo que su experiencia permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional, con una gestión enfocada en los resultados para los afiliados.

Asimismo, agradeció a Leguízamo y Zamparolo por su desempeño y precisó que las nuevas autoridades tendrán entre sus prioridades la eficiencia administrativa, la simplificación de procesos, el fortalecimiento de los controles y la optimización de los servicios destinados a casi seis millones de afiliados.

Las internas detrás del desplazamiento

Las renuncias y las nuevas designaciones serán formalizadas mediante decretos en el Boletín Oficial. Sin embargo, fuentes gubernamentales señalaron que la salida de ambos funcionarios respondió a una decisión política impulsada desde la Casa Rosada, tras varios meses de tensiones internas.

Uno de los principales conflictos se produjo en septiembre pasado, cuando Leguízamo y Zamparolo manifestaron ante el ministro de Salud, Mario Lugones, su malestar por lo que consideraban una intervención de funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo en decisiones clave del organismo.

En ese contexto, Pérez había ganado protagonismo dentro de la estructura del PAMI tras reemplazar a Juan Cruz Montero, un funcionario identificado con ese sector político cuya gestión había generado diferencias con las autoridades salientes. Su nombramiento fue interpretado por distintas fuentes como una consolidación de ese esquema de conducción.

La crisis financiera y prestacional del PAMI

El cambio de autoridades se produjo en un escenario complejo para la obra social de los jubilados y pensionados. Durante gran parte de 2026, se registraron demoras en las transferencias del Tesoro nacional que derivaron en deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores.

A esta situación se sumaron los reclamos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles considerados insuficientes. Estos inconvenientes provocaron interrupciones y dificultades en la atención de afiliados en distintas regiones del país.

Con las nuevas designaciones, el Gobierno nacional busca relanzar la gestión del PAMI y afrontar los desafíos financieros, administrativos y asistenciales de uno de los organismos más importantes del sistema sanitario argentino. (NA)