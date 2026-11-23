REDACCIÓN ELONCE
Unas 50 personas que compraron motos en una concesionaria de Firmat denunciaron ante Elonce que pagaron la totalidad de sus vehículos y todavía no los recibieron. Juan Toressi, uno de los afectados, explicó que hay damnificados de varias provincias.
Un reclamo a una concesionaria santafesina por motos de alta gama que fueron pagadas y no entregadas reúne a unos 50 compradores de distintas provincias argentinas. Los afectados aseguran que abonaron la totalidad de los vehículos, pero las entregas se demoraron durante meses y, en algunos casos, más de un año. Juan Toressi, uno de los damnificados, explicó a Elonce que realizaron gestiones ante la concesionaria y la fabricante, sin obtener una solución para todos los compradores.
El conflicto involucra operaciones de compra de motocicletas Honda Africa Twin y Transalp, dos modelos de alta gama. Según el testimonio, los clientes realizaron pagos mediante transferencias bancarias, dinero en efectivo o entrega de vehículos usados como parte de la operación. En todos los casos, afirmó, recibieron una nota de pedido donde quedaron asentadas las condiciones de compra.
Toressi señaló que el grupo está integrado por personas de diferentes puntos del país, que fueron afectados por una concesionaria ubicada en Firmat. “Somos cerca de 50 damnificados que fuimos a comprar una moto a un concesionario oficial. Los concesionarios están avalados por la marca, porque uno va a la fábrica y no te venden motos, tenés que ir a un concesionario”, expresó.
Compraron las motos y denuncian demoras de más de un año
La preocupación comenzó cuando los plazos de entrega previstos por los compradores se extendieron sin que recibieran sus motocicletas. Según Toressi, inicialmente esperaban que las unidades estuvieran disponibles en aproximadamente tres meses.
“La sospecha empezó por la demora. Todos calculábamos unos tres meses para las entregas de los vehículos. Yo, por ejemplo, la moto la compré en marzo del año pasado y tengo gente que la compró en noviembre del año pasado”, relató.
El entrevistado insistió en que los compradores no realizaron reservas parciales, sino que completaron las operaciones de adquisición. Esta situación constituye uno de los principales argumentos del reclamo colectivo. “Todos los que pagamos motos hicimos pagos totales. Ninguno hizo una seña, eso es algo importante que remarcar”, sostuvo.
Qué respondió la concesionaria y cuál es el reclamo a Honda
De acuerdo con Toressi, los compradores agotaron las instancias de diálogo con la concesionaria, que posteriormente perdió su condición de representante oficial de Honda. El entrevistado indicó que el comercio atribuyó las demoras a problemas de abastecimiento por parte de la fabricante. “La concesionaria dice que el problema es que Honda no le abastece las motos y, como no es fabricante, no nos las puede entregar. Eso es lo que nos contesta en la carta documento”, explicó.
Los damnificados también enviaron cartas documento a Honda, aunque Toressi aseguró que no obtuvieron contestación. Ante esa situación, decidieron trasladar el reclamo directamente a la planta de la compañía, donde finalmente fueron recibidos por representantes de la empresa.
Según su relato, uno de los gerentes que participó del encuentro fue Juan Ravagnan, quien les informó que estaban analizando las operaciones individualmente. “Nos dijeron que estaban analizando caso por caso”, señaló el comprador.
La documentación de las operaciones, uno de los puntos de conflicto
Una de las principales diferencias planteadas por los afectados está relacionada con la validez de las notas de pedido utilizadas por la concesionaria para registrar las operaciones.
Toressi sostuvo que algunos compradores que habían realizado transferencias bancarias recibieron compromisos de entrega, mientras que otros que abonaron mediante vehículos usados y efectivo continuaban sin una respuesta definitiva. “A nueve personas ya les arreglaron que les iban a entregar las motos con la misma nota de pedido. Pero hicieron transferencia y a nosotros, que entregamos un vehículo y efectivo, nos están dando vueltas”, afirmó.
El damnificado también cuestionó que se pusiera en discusión la documentación utilizada por el comercio, al señalar que se trataba de un procedimiento habitual. “La concesionaria se manejó durante 25 años de la misma manera, con el mismo papel que tiene todo el mundo”, manifestó.
Los compradores evalúan avanzar con acciones judiciales
Los afectados consideran que tanto la concesionaria como la fabricante deben responder por las operaciones realizadas. Se trata de una interpretación sostenida por los compradores, cuya eventual responsabilidad legal deberá determinarse por las vías correspondientes. “Ellos son solidariamente responsables, porque la marca es responsable. Quieren culpar a la concesionaria, pero no sé cuál es el problema puntual entre la concesionaria y Honda”, expresó Toressi.
También señaló que los compradores mantienen contacto permanente para coordinar las próximas acciones. Junto con Sebastián Mercado, otro de los afectados, se encuentra entre los referentes que organizan el reclamo y difunden la situación.
El entrevistado cuestionó la falta de definiciones después de las reuniones mantenidas con representantes de Honda. “Como clientes estamos más que insatisfechos, porque todo esto es un manoseo. Nosotros tendríamos que estar viajando en moto y no haciendo una entrevista por un problema que tenemos”, expresó.
Anunciaron una nueva protesta frente a la fábrica
Ante la ausencia de una solución general, los damnificados anticiparon que volverán a manifestarse frente a la planta de Honda. Según Toressi, durante el último encuentro les solicitaron esperar 15 días para recibir novedades.
El comprador afirmó que el plazo estaba transcurriendo sin comunicaciones concretas para el conjunto de los afectados. Por ese motivo, comenzaron a organizar una nueva movilización. “El viernes que viene vamos a ir todos de nuevo a la planta y vamos a cortar hasta que nos den una respuesta”, anunció.
Finalmente, Toressi explicó que el objetivo de la medida será conseguir una solución para quienes abonaron motocicletas y todavía no pudieron retirarlas. “Necesitamos que nos tomen en serio y que nos solucionen el inconveniente que tenemos”, concluyó.