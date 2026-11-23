Una raya de grandes dimensiones fue capturada en el río Paraná, a la altura de la capital entrerriana, y posteriormente devuelta al agua. El ejemplar sorprendió por su tamaño, ya que tenía aproximadamente un metro de diámetro y un peso estimado de entre 35 y 50 kilos, de acuerdo con estudios de referencia para animales de características similares.

El episodio se registró en la ciudad de Paraná, donde la captura permitió observar de cerca a uno de los peces que habitan las aguas del río. Luego de ser retirado del agua, el animal fue liberado en su hábitat natural.

El peso mencionado corresponde a una estimación basada en referencias sobre ejemplares de dimensiones semejantes, por lo que no se trata de una medición realizada sobre la raya capturada.

Una raya de gran tamaño en el río Paraná

Las rayas de agua dulce forman parte de la fauna del sistema del río Paraná y se caracterizan por su cuerpo aplanado y su forma circular o similar a un disco. Algunas especies pueden alcanzar dimensiones considerables.

Estos animales suelen permanecer cerca del fondo, donde encuentran alimento. Su dieta incluye pequeños peces, crustáceos y otros organismos acuáticos.