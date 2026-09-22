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Sociedad Pesca deportiva con devolución

Capturaron un surubí de más de 40 kilos y lo devolvieron al río Paraná

Un grupo de pescadores capturó un surubí de más de 40 kilos durante una salida realizada en Esquina. Tras fotografiar al ejemplar, lo devolvieron al río y destacaron la importancia de la pesca deportiva responsable.

22 de Septiembre de 2026
Capturaron un surubí de más de 40 kilos en el surubí
Capturaron un surubí de más de 40 kilos en el surubí Foto: Instagram Excursiones Chano Pesca

Un grupo de pescadores capturó un surubí de más de 40 kilos durante una salida realizada en Esquina. Tras fotografiar al ejemplar, lo devolvieron al río y destacaron la importancia de la pesca deportiva responsable.

Un grupo de pescadores capturó un surubí de más de 40 kilos y lo devolvió al río Paraná durante una jornada desarrollada en Esquina, provincia de Corrientes. El ejemplar fue obtenido mediante la modalidad de trolling y liberado luego de las fotografías realizadas por los participantes.

 

La salida se llevó a cabo en el marco de la preinauguración del complejo de cabañas Tiempo de Pesca, perteneciente al emprendedor Pablo Di Santi. La actividad reunió a guías, pescadores, creadores de contenido e integrantes de un astillero de la región.

 

La excursión contó con el guiado de “Chano Pesca” y la participación del generador de contenido Bryan Petaccio, conocido como “El Gaucho Argentino”. También estuvieron Pablo "Picante" Aguirre y Julián de Astilleros Guaycurú.

 

La captura del ejemplar

 

El surubí fue capturado mediante trolling, una modalidad que consiste en arrastrar uno o varios señuelos desde una embarcación en movimiento. Para concretar el pique, los pescadores utilizaron señuelos de media agua de la marca DG.

Bryan Petaccio pos&oacute; junto al ejemplar (foto Instagram Excursiones Chano Pesca)
Bryan Petaccio posó junto al ejemplar (foto Instagram Excursiones Chano Pesca)

El peso del ejemplar fue estimado en más de 40 kilogramos. Una vez concluida la captura, los participantes tomaron fotografías y devolvieron al pez a su ambiente natural.

 

El guía que encabezó la jornada señaló que la pieza representó un nuevo registro personal. “Este surubí que ven acá no es solo un pescado, es mi nuevo récord”, expresó mediante una publicación difundida en las redes sociales.

 

Pesca deportiva con devolución

 

El pescador sostuvo que la captura había sido el resultado del trabajo realizado por todas las personas que participaron de la salida. “No se dio solo, se dio por el equipo y gracias al Paraná por regalarnos estos momentos que no se olvidan nunca”, manifestó.

Pescaron un surub&iacute; gigante y lo liberaron despu&eacute;s de fotografiarlo (foto Instagram Excursiones Chano Pesca)
Pescaron un surubí gigante y lo liberaron después de fotografiarlo (foto Instagram Excursiones Chano Pesca)

También agradeció a Di Santi por convocarlo a la preinauguración del emprendimiento. “Para un guía de Esquina como yo, que vive del río, esto es un honor enorme. No fue un día más, en nuestra lancha tocamos el cielo con las manos”, añadió.

 

La liberación del surubí formó parte de una práctica de pesca deportiva con devolución, orientada a reducir el impacto sobre las especies y contribuir con la conservación de la fauna ictícola. El ejemplar regresó al agua después de la captura y del registro fotográfico.

 

La jornada en el Paraná

 

La actividad reunió a referentes vinculados con la pesca, el turismo y la navegación. Según indicaron sus protagonistas, la convocatoria había sido organizada para acompañar la preinauguración del complejo y compartir una experiencia en el río Paraná.

Un surub&iacute; de m&aacute;s de 40 kilos marc&oacute; un nuevo r&eacute;cord para un gu&iacute;a (foto Instagram Excursiones Chano Pesca)
Un surubí de más de 40 kilos marcó un nuevo récord para un guía (foto Instagram Excursiones Chano Pesca)

Las imágenes del surubí fueron publicadas posteriormente en las redes sociales, donde se destacó tanto el tamaño alcanzado por el ejemplar como su devolución al agua.

 

“Gracias a todos y viva la pesca”, concluyó el guía tras compartir el registro de la jornada desarrollada en Esquina.

Temas:

surubí Pesca deportiva pesca con devolución río Paraná Esquina Corrientes trolling
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