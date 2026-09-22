Convocan a donar sangre para niños internados en el Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
Cuatro Clubes de Leones realizarán una colecta para el Hospital Materno Infantil San Roque. Referentes de la organización informaron a Elonce cuándo y dónde se desarrollará la jornada e invitaron a participar.
Cuatro Clubes de Leones de Paraná organizan una colecta externa de sangre para el Hospital materno infantil San Roque el viernes 25 de septiembre, de 7:30 a 9:30, en la sede de Paraná Centro, ubicada en Pellegrini 547. La actividad contará con profesionales y materiales aportados por el establecimiento sanitario.
La iniciativa reunirá a integrantes de los clubes Paraná Centro, Paraná Parque Urquiza, Paraná Campaña y Mujeres en Acción. Los organizadores convocaron a la comunidad a participar de la jornada para contribuir con el banco de sangre del Hospital Materno Infantil San Roque.
Aída Alfaro de Lugón, tesorera del Club de Leones Paraná Centro, explicó a Elonce que la campaña tiene como objetivo sumar donantes. “Estamos empeñados en conseguir donantes para el próximo viernes 25, a partir de las 7:30. Esta donación se hace con destino al Hospital de Niños San Roque”, indicó.
Convocatoria a la comunidad
La representante señaló que la organización esperaba contar con el acompañamiento de vecinos de Paraná. “Nos interesa que la comunidad nos atienda y colabore con nosotros, como lo hace en las distintas campañas que llevamos adelante”, expresó.
Por su parte, Belén Carballal, secretaria del Club de Leones Paraná Parque Urquiza, destacó que la acción sería desarrollada de manera conjunta. “Es una campaña en la que participarán Paraná Centro, Paraná Parque Urquiza, Paraná Campaña y Mujeres en Acción”, detalló.
Carballal pidió la participación de quienes estuvieran en condiciones de donar y remarcó el destino de lo recolectado. “Necesitamos el acompañamiento de todas las personas que puedan acercarse. Donar sangre salva vidas y hay pacientes que la necesitan”, manifestó.
Horario y lugar de la colecta
La colecta se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre, entre las 7:30 y las 9:30, en Pellegrini 547, sede del Club de Leones Paraná Centro. En el lugar trabajarán profesionales vinculados al Hospital San Roque, quienes realizarán las extracciones y dispondrán los elementos necesarios para la actividad.
Las organizadoras informaron que los donantes recibirán un desayuno luego de la extracción. La atención y el acompañamiento estarán a cargo de integrantes de las cuatro instituciones participantes.
“Los profesionales del Hospital Materno Infantil estarán presentes con los materiales que se utilizarán durante la jornada. También ofreceremos un desayuno para que las personas se retiren bien después de donar”, explicó Carballal.
Acciones solidarias de los clubes
Alfaro también recordó que Paraná Centro había colaborado recientemente con la organización Arco Iris mediante la entrega de un matafuego destinado a una nueva vivienda inaugurada por la entidad. La colecta externa de sangre se incorporó a las acciones de servicio desarrolladas por la institución.
Las referentes agradecieron la difusión de la campaña y reiteraron la invitación a la comunidad. “Esperamos que la gente tome conciencia y pueda colaborar con los niños que necesitan sangre”, sostuvo Carballal.