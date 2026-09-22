Prorrogaron la inscripción para la convocatoria del FEICAC 2026 

La Municipalidad de Paraná dispuso la prorroga para la presentación de proyectos del FEICAC 2026 hasta el 28 de septiembre.
La Municipalidad de Paraná extendió el plazo de inscripción para la convocatoria 2026 del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC). Las personas interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el lunes 28 de septiembre a las 13 horas a través de mi.parana.gob.ar
La convocatoria está destinada a personas físicas, jurídicas e instituciones con domicilio en Paraná y una antigüedad mayor a un año, cuya actividad sea de base cultural, artística y/o científica y esté orientada a la promoción y el desarrollo sociocultural de la ciudad.
Los proyectos podrán acceder a aportes de entre $2.800.000 y $4.500.000, de acuerdo con la categoría correspondiente. En esta edición, el FEICAC contempla propuestas vinculadas con cultura comunitaria, salud y ambiente, educación popular, salud mental y consumos problemáticos, espacios culturales independientes, memoria e identidad local, economía popular y organización comunitaria, carnaval, géneros y diversidades, nuevas tecnologías y mundo digital, y rescate e investigación cultural, artística y científica.
Tutorías para la formulación de proyectos
Como parte del proceso de presentación, todos los proyectos deberán atravesar una instancia de tutoría al menos una vez antes de su presentación definitiva.
Las tutorías podrán solicitarse hasta el miércoles 23 de septiembre a las 13 horas. Para hacerlo, las personas interesadas deberán enviar un correo a feicac@parana.gob.ar, con el asunto Tutorías, una breve descripción del proyecto y un contacto de teléfono.
Las bases y condiciones de la convocatoria pueden consultarse en parana.gob.ar/convocatorias