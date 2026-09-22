Secuestraron cigarrillos, dinero y armas en causa por contrabando tras allanamientos en Concordia y Posadas

La presunta red de contrabando recibía mercadería procedente de Misiones, la almacenaba en Entre Ríos y luego intentaba cruzarla hacia Uruguay. Los once allanamientos permitieron secuestrar dinero, cigarrillos, vapeadores, armas y dispositivos.
Una presunta red de contrabando que habría trasladado mercadería desde Misiones hacia Entre Ríos para cruzarla clandestinamente a Uruguay fue investigada mediante once allanamientos realizados en Concordia y Posadas. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Prefectura Naval Argentina y fueron ordenados por el Juzgado Federal de Concordia.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la organización habría funcionado mediante diferentes eslabones encargados del abastecimiento, transporte, recepción, almacenamiento y posterior movimiento de los cargamentos. Según publicó Concordia Policiales, la mercadería habría llegado desde Misiones hasta inmuebles ubicados en Concordia, desde donde era distribuida o preparada para cruzar la frontera.
Los investigadores procuraron determinar si los productos eran trasladados hacia Uruguay mediante embarcaciones por el río o a través de pasos terrestres. La causa también analizó una posible colaboración de agentes aduaneros o integrantes de fuerzas de seguridad, aunque esa hipótesis no había sido confirmada y continuaba bajo investigación.
Una investigación de más de un año
La pesquisa fue desarrollada por personal de la Prefectura Naval Argentina, bajo las directivas de la jueza federal Analía Ramponi y la Secretaría Penal de Alan Bergdolt. Las tareas estuvieron a cargo de una delegación conducida por el prefecto Hoffmann.
Durante más de un año se realizaron vigilancias, seguimientos, registros audiovisuales y análisis de comunicaciones. Los efectivos también relevaron vehículos, viviendas y depósitos presuntamente vinculados con el movimiento de la mercadería.
A partir de esos elementos, la Justicia ordenó los once procedimientos en Concordia y Posadas. Los allanamientos buscaron secuestrar productos de origen extranjero y reunir documentación que permitiera reconstruir el circuito comercial investigado.
Dinero en cinco monedas
Durante los operativos fueron encontrados 11.266.600 pesos argentinos, 31.304 dólares, 34.300 pesos uruguayos, 1.012 reales y 141.000 guaraníes. El dinero quedó a disposición del Juzgado Federal para establecer su procedencia y posible vinculación con las maniobras investigadas.
Los efectivos también secuestraron 6.300 cartones de cigarrillos paraguayos y 8.550 dispositivos de vapeo y recargas. Esos productos integraban una parte del volumen de mercadería almacenada en los inmuebles allanados.
La diversidad de monedas fue uno de los elementos incorporados al expediente. Sin embargo, su hallazgo no permitió establecer por sí solo el destino ni el origen de los fondos, cuestiones que deberán ser determinadas mediante pericias y análisis financieros.
Ropa, medicamentos y agroquímicos
Entre los productos incautados había más de mil prendas de vestir, alrededor de 700 pares de anteojos y unas 20 cubiertas destinadas a camiones. También se encontraron perfumes, cosméticos y artículos de bazar.
El inventario incluyó medicamentos, agroquímicos, insecticidas, productos veterinarios y pegamentos. La Justicia deberá determinar el origen de cada artículo, si contaba con la documentación correspondiente y cómo había ingresado al país.
Según la hipótesis investigativa, la variedad de mercadería respondió a una estructura dedicada a movilizar distintos productos, sin limitarse al contrabando de cigarrillos. Los cargamentos habrían sido reunidos en depósitos antes de continuar su recorrido hacia la frontera.
Armas y dispositivos electrónicos
Durante los procedimientos también se incautaron 26 réplicas de armas de airsoft acompañadas por 42 cargadores. Además, fue secuestrada una pistola Bersa calibre .22 con cinco municiones.
La Prefectura recogió once teléfonos celulares pertenecientes a personas investigadas, computadoras, dispositivos de almacenamiento, documentación y anotaciones. El material sería sometido a peritajes para establecer contactos, movimientos y eventuales operaciones relacionadas con la causa.
El análisis de celulares y computadoras podría permitir reconstruir comunicaciones entre los supuestos proveedores, transportistas, responsables del acopio y destinatarios de la mercadería.
Hallaron plantas de marihuana
En dos inmuebles contiguos, los efectivos encontraron plantas de marihuana. Ese hallazgo dio origen a una actuación independiente por una posible infracción a la Ley de Estupefacientes.
La investigación por contrabando continúa orientada a identificar a las personas que habrían integrado cada tramo de la operatoria. También se buscó establecer la procedencia de la mercadería y los mecanismos utilizados para financiar los cargamentos.
Las medidas representaron un avance sobre una presunta estructura que habría conectado el abastecimiento desde Misiones con una red de traslado, acopio y cruce hacia Uruguay. Las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por la Justicia Federal durante las próximas etapas de la causa.