Papa León XIV: así será el operativo aéreo de Aerolíneas Argentinas durante su visita al país

Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los traslados aéreos de la comitiva oficial del Papa León XIV durante su visita a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre. El operativo abarcará vuelos regionales, conexiones dentro del país y una operación especial para el transporte de carga.

El esquema comenzará con un vuelo de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, después de que el pontífice complete la etapa uruguaya de su viaje. En ese mismo trayecto se realizará además una operación carguera destinada a trasladar equipamiento y elementos vinculados con la comitiva.

Una vez en territorio argentino, la compañía también realizará los vuelos entre Buenos Aires y Córdoba, con posterior regreso a la Capital Federal. Finalmente, será responsable del tramo Buenos Aires-Lima, con el que León XIV continuará su recorrida por Sudamérica.

Qué aviones serán utilizados durante la visita

Para los recorridos entre Montevideo y Buenos Aires y para el tramo Buenos Aires-Córdoba-Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas prevé utilizar aeronaves Boeing 737-800 MAX. Esos vuelos acompañarán las actividades que el Papa León XIV realizará en ambas ciudades.

En tanto, el viaje desde Buenos Aires hacia Lima será efectuado con un Airbus A330-200. Se trata de una aeronave de fuselaje ancho utilizada habitualmente por la compañía para operaciones de mayor distancia y capacidad.

La organización requerirá coordinación entre diferentes áreas operativas de la aerolínea y las autoridades vinculadas con la visita. La planificación deberá contemplar los horarios del itinerario oficial, el movimiento de la comitiva y los requerimientos logísticos de cada escala.

El recorrido del Papa León XIV por Argentina

El pontífice llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Montevideo. Durante esa primera jornada tendrá actividades institucionales en Buenos Aires, que incluirán una visita a Plaza San Martín y reuniones con autoridades nacionales.

El lunes 9 desarrollará actividades en Claypole y la Ciudad de Buenos Aires. La agenda contempla una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, una misa en el Monumento de los Españoles y encuentros con representantes del mundo del trabajo y referentes de distintas comunidades religiosas.

El martes 10, el Papa León XIV viajará a Córdoba. La salida desde Buenos Aires está prevista para las 7.30 y el arribo al aeropuerto de la capital cordobesa será a las 9, antes de una misa en la Escuela de Aviación Militar y de posteriores encuentros con integrantes de la Iglesia.

El último tramo será hacia Lima

Tras completar las actividades en Córdoba, la comitiva regresará durante la tarde del martes a Buenos Aires. Esa noche, León XIV encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, prevista para las 20.15.

La última jornada en Argentina será el miércoles 11 de noviembre e incluirá una visita a un establecimiento penitenciario y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

A las 14 está previsto el despegue hacia Lima, también mediante un vuelo operado por Aerolíneas Argentinas. Con ese tramo concluirá el operativo aéreo de la compañía durante la estadía del Papa León XIV en Argentina y comenzará la siguiente etapa de su viaje regional.