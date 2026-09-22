Temporal golpeó el sur de Brasil: cuatro desaparecidos, rutas bloqueadas y daños en varias ciudades

Un fuerte temporal golpeó Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, y dejó cuatro personas desaparecidas, inundaciones, rutas bloqueadas, estructuras dañadas y más de 700.000 usuarios sin suministro eléctrico. Las ráfagas superaron los 115 kilómetros por hora en algunos sectores, mientras las autoridades mantienen alertas por lluvias y vientos intensos.

Tres de las personas buscadas viajaban en un automóvil que fue arrastrado por la corriente en Parada Cristal, entre Caxias do Sul y Flores da Cunha. El conductor consiguió ser rescatado, pero continúan desaparecidos una mujer de 43 años, una adolescente de 13 y un niño de cuatro años.

En Caxias do Sul también se busca a un hombre que, según la información disponible, habría sido arrastrado hacia una tubería durante las inundaciones. La ciudad acumuló alrededor de 145 milímetros de lluvia, mientras que en Flores da Cunha los registros llegaron a 118 milímetros.

Camiones volcados y daños en estructuras

El temporal también provocó importantes destrozos en la Región Metropolitana de Porto Alegre. En Nova Santa Rita, los fuertes vientos afectaron un centro de distribución ubicado cerca de la ruta BR-386, donde cedieron estructuras metálicas, se rompieron ventanas y al menos tres camiones terminaron volcados.

Dos camioneros que descansaban dentro de uno de los vehículos pudieron salir sin lesiones. Entre los rodados afectados había un camión de cinco ejes y aproximadamente 20 toneladas, mientras se realizaban evaluaciones para determinar la magnitud de los daños causados por el viento.

En Pelotas, otro de los puntos afectados en el sur de Brasil, se derrumbó un edificio que se encontraba desocupado y también se registraron daños en la fachada del estadio Boca do Lobo. Una persona resultó gravemente herida después de caer desde un techo durante la tormenta.

Rutas bloqueadas y cientos de miles de usuarios sin luz

Las condiciones meteorológicas generaron además problemas en distintas rutas. Algunos sectores de la BR-116 quedaron bloqueados por postes caídos, mientras que la BR-470 permanecía cerrada entre Bento Gonçalves y Veranópolis debido a las condiciones provocadas por las lluvias.

🌪👀 Esta tarde, tornado en Paraná (Brasil), a 125km de Misiones. pic.twitter.com/sFw1kkAZwF — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) September 22, 2026

En Bento Gonçalves se suspendieron las clases en establecimientos educativos y cuatro personas fueron rescatadas de una vivienda inundada. Un centro de salud del barrio Barracão también interrumpió temporalmente su atención ante el avance del agua.

A nivel estatal, más de 700.000 usuarios permanecían sin electricidad como consecuencia del temporal, según los registros de las distribuidoras RGE y CEEE Equatorial. La emergencia alcanzó distintos municipios y obligó a mantener equipos desplegados para restablecer los servicios.

Alerta roja y ráfagas superiores a los 100 km/h

La Defensa Civil emitió una alerta roja para Porto Alegre, su Región Metropolitana y la Serra Gaúcha. Las ráfagas alcanzaron 115,8 kilómetros por hora en São Jerônimo, 113,7 en Rio Grande y 104,1 en Cerrito, mientras al menos 20 ciudades superaron los 80 kilómetros por hora.

Los pronósticos contemplan acumulados de hasta 100 milímetros en varias áreas y registros que podrían superar los 170 milímetros de manera localizada. El episodio se desarrolla en un contexto climático influenciado por El Niño, aunque el temporal puntual fue asociado al avance de un frente frío y a un sistema de baja presión sobre la región.

Para este martes y miércoles se espera además el ingreso de una masa de aire polar sobre el sur de Brasil. El cambio provocará un marcado descenso de las temperaturas, con mínimas que podrían acercarse a los 2 grados en los sectores más fríos de la Campanha y la Serra Gaúcha.