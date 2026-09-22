El INDEC elevó las multas por no entregar información estadística: llegarán a $1,9 millones

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) actualizó los montos de las multas por infracciones relacionadas con el suministro de información estadística, que tendrán un mínimo de $19.397,92 y podrán alcanzar los $1.924.720,29. La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución 133/2026.

Las sanciones corresponden a las infracciones contempladas por el artículo 15 de la Ley 17.622. Esa normativa establece multas para quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa información necesaria para estadísticas y censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional.

La actualización reemplazó los valores que habían sido establecidos mediante la Resolución 14/2026 del propio INDEC, que fue derogada por la nueva disposición publicada en el Boletín Oficial.

Cuáles son los nuevos montos

De acuerdo con la resolución, el importe mínimo de las multas quedó establecido en $19.397,92, mientras que el máximo pasó a $1.924.720,29.

El organismo explicó que los montos previstos en la Ley 17.622 deben reajustarse semestralmente, el 1º de enero y el 1º de julio, de acuerdo con la variación registrada en el nivel general de precios mayoristas durante los períodos correspondientes.

Para efectuar esta actualización, la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios tomó las variaciones del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registradas entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2026.

La resolución actualizó, además, en $39.454,30 la suma prevista en el artículo 22 del Decreto 3110/1970, reglamentario de la ley que regula el Sistema Estadístico Nacional.

Ese artículo establece el monto relacionado con la inapelabilidad de las multas y también dispone su actualización semestral de acuerdo con la evolución de los precios mayoristas.