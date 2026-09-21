Capacitaron a estudiantes secundarios para facilitar su inserción laboral

Más de 70 estudiantes de sexto año participaron de una capacitación sobre empleo registrado, derechos laborales y prevención de riesgos. También aprendieron a elaborar currículums, buscar trabajo y afrontar entrevistas.
Más de 70 estudiantes recibieron herramientas para acceder al primer empleo durante una jornada organizada por el Gobierno de Entre Ríos en la escuela Nuestra Señora de Guadalupe de Paraná. La actividad alcanzó a alumnos de sexto año de esa institución y de la escuela Juan Manuel de Rosas.
La capacitación formó parte del programa “La Secretaría va a la Escuela”, una propuesta del Ministerio de Gobierno y Trabajo destinada a acompañar a los jóvenes durante la transición entre la finalización de sus estudios secundarios y su incorporación al mercado laboral.
El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Mariano Camoirano. También participó el equipo de formación y capacitación del organismo provincial.
Derechos laborales y trabajo registrado
Durante la jornada, los estudiantes recibieron información sobre trabajo registrado y conocieron los derechos y las obligaciones correspondientes a trabajadores y empleadores. Además, se abordaron contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Otro de los temas desarrollados fue el trabajo adolescente protegido. Los capacitadores explicaron las condiciones establecidas para las primeras experiencias laborales y brindaron información orientada a reconocer situaciones que no cumplían con la normativa vigente.
La propuesta combinó contenidos teóricos con actividades interactivas vinculadas con la empleabilidad. Los jóvenes realizaron un análisis FODA personal para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con su futuro laboral.
Currículums y entrevistas de trabajo
Los alumnos también aprendieron a elaborar un currículum vitae y a organizar la información sobre sus estudios, habilidades y experiencias. La actividad estuvo dirigida especialmente a quienes todavía no habían ingresado al mercado de trabajo.
La capacitación incluyó recomendaciones para prepararse ante una entrevista laboral. Además, los participantes conocieron herramientas para buscar oportunidades de empleo mediante plataformas digitales.
“La idea es que los jóvenes puedan meterse en el mundo laboral con herramientas bien concretas: desde cómo buscar y conseguir trabajo hasta conocer cuáles son sus derechos”, señaló Troncoso.
Más de 750 jóvenes capacitados
El ministro sostuvo que el programa formó parte de las políticas provinciales destinadas a acercar recursos a las comunidades educativas. Según expresó, la propuesta buscó acompañar la formación de los estudiantes y contribuir a la generación de oportunidades laborales.
“Estas políticas forman parte de la apuesta del gobernador Rogelio Frigerio por llevar las políticas públicas más cerca del territorio, acompañando a los jóvenes entrerrianos en su formación y ayudándolos a construir nuevas oportunidades laborales”, afirmó.
El programa ya había recorrido Rosario del Tala, Federal, Villaguay, Conscripto Bernardi y Sauce de Luna, entre otras localidades. De acuerdo con la información oficial, más de 750 jóvenes que transitaban la última etapa del nivel secundario habían participado de las capacitaciones.