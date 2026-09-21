El nuevo Automac empleó a 81 jóvenes en Paraná y analizan nuevas inversiones en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
A un mes de la apertura del primer Automac de Paraná, el franquiciado Hugo Zamparo afirmó ante Elonce que el funcionamiento superó las expectativas. El local empleó a 81 jóvenes y la empresa evaluaba tres ciudades para futuras inversiones.
A un mes de la apertura del primer Automac de Paraná, el empresario y titular de la franquicia local de McDonald’s, Hugo Zamparo, realizó un balance del funcionamiento del establecimiento ubicado en Cinco Esquinas y aseguró que la respuesta del público había superado las expectativas. También reveló que se analizaban tres ciudades entrerrianas para posibles inversiones futuras.
“Fue muy bueno, realmente superó las expectativas y cada día nos fuimos afianzando más”, expresó Zamparo en diálogo con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce. El empresario reconoció que el primer mes había transcurrido con rapidez y recordó que la construcción del local demandó 110 días, diez más de los previstos inicialmente debido a las jornadas de lluvia.
El proyecto representó una inversión aproximada de tres millones de dólares, distribuida entre la corporación y el franquiciado. La construcción del inmueble estuvo a cargo de la compañía, mientras que Zamparo afrontó la instalación del equipamiento necesario para ponerlo en funcionamiento.
Una inversión proyectada a largo plazo
El empresario explicó que la decisión se tomó en un contexto económico complejo, aunque señaló que la rentabilidad del establecimiento debía analizarse a largo plazo. “No se podía pensar en uno o dos años. Cuando llegué en 2.000 tampoco era un momento sencillo, pero estos son negocios de largo plazo”, manifestó.
Zamparo indicó que había observado el terreno hacía 26 años, cuando se radicó en Paraná. La ubicación le había resultado adecuada por la cantidad de vehículos que circulaban por avenida Ramírez, por su cercanía con la Terminal de Ómnibus y la conexión entre distintas arterias próximas a Cinco Esquinas. Según relató, el proyecto había sido planteado ante cuatro administraciones municipales anteriores, pero no se habían alcanzado los acuerdos necesarios.
“Ese lugar me fascinó por la convergencia de vehículos. Era muy difícil que fallara”, explicó. Añadió que la instalación finalmente pudo concretarse después de un acuerdo con la gestión municipal de Rosario Romero y de los estudios de mercado realizados por la empresa.
Empleo para 81 jóvenes
El nuevo establecimiento cuenta con 81 trabajadores, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 21 años. Zamparo señaló que la búsqueda se había orientado a estudiantes interesados en acceder a su primera experiencia laboral formal y compatibilizarla con sus estudios.
“La idea fue que se tratara del primer empleo formal, especialmente para chicos que estuvieran estudiando. Buscábamos formarlos y que pudieran quedarse”, sostuvo. Los empleados cumplían jornadas de medio turno y podían desarrollar una carrera dentro de la empresa.
El franquiciado explicó que varios encargados comienzan en el escalafón inicial y luego habían asumido otras responsabilidades. “Todos mis encargados fueron chicos que ingresaron como crew (el primer escalafón de la carrera jerárquica de McDonald’s). Incluso el director general de Argentina comenzó de esa manera”, destacó.
El impacto del régimen de inversiones
Zamparo sostuvo que la adhesión de Entre Ríos al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones había resultado determinante para avanzar con el proyecto. El programa estableció beneficios tributarios para las empresas que realizaran inversiones dentro de la provincia.
“El RINI otorgó una exención en Ingresos Brutos. Sin esa posibilidad, yo no hubiera abierto el local”, afirmó. Según explicó, ese incentivo había tenido relevancia debido al margen con el que operaba el rubro gastronómico.
El empresario también se refirió a los cambios registrados en los hábitos de consumo. Indicó que el servicio de entrega a domicilio había crecido durante la pandemia y continuó aumentando posteriormente, mientras que una parte importante de los clientes opta por retirar sus pedidos desde el vehículo.
Funcionamiento durante la madrugada
El Automac había extendido su funcionamiento durante las madrugadas de los viernes y sábados. Zamparo afirmó que la actividad nocturna también había superado las previsiones y precisó que el público estaba integrado principalmente por jóvenes que asistían o regresaban de locales bailables.
La ubicación también había convertido al establecimiento en un punto de referencia para personas que llegaban a la Terminal de Ómnibus y para estudiantes de las escuelas cercanas. “Es una ciudad independiente esa zona”, señaló el entrevistado.
Por protocolo, el local cuenta con seguridad durante toda la jornada y con un servicio adicional de la Policía entrerriana entre las 0 y las 7. Zamparo aclaró que las medidas habían sido establecidas como parte del esquema habitual de funcionamiento.
Analizaban tres ciudades entrerrianas
Durante la entrevista, el empresario adelantó a Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce, que se evaluaban tres ciudades entrerrianas para futuras aperturas. No reveló cuáles eran los lugares analizados y aclaró que una eventual inversión demandaría entre uno y dos años.
“Estamos viendo algunos puntos. Son tres ciudades las que tenemos en vista”, adelantó. Sin embargo, sostuvo que la instalación de otro establecimiento requería un volumen de operaciones que permitiera sostener la estructura comercial.
Zamparo descartó, por el momento, la apertura de otro local en Paraná. Además, consideró que la ubicación elegida para el primer Automac había respondido a los estudios realizados y a la circulación existente en el sector.
Cambios en el consumo y controles
El franquiciado explicó que la empresa realizaba auditorías internas y externas para controlar el cumplimiento de los estándares de funcionamiento. Los antiguos controles mediante compradores anónimos habían sido reemplazados por encuestas realizadas a través de las aplicaciones digitales.
También admitió que en determinados horarios se producían filas de vehículos sobre avenida Ramírez, aunque consideró que los diferentes accesos permitían distribuir el tránsito. El establecimiento puede recibir automóviles desde esa avenida y desde la calle lateral.
Al cerrar el balance, Zamparo, quien es oriundo de la provincia de Córdoba, recordó que había elegido radicarse en Paraná frente a otras alternativas laborales. “Me gustaron el lugar, la gente y la tranquilidad. Poder llegar desde mi casa al negocio en diez minutos fue algo que siempre valoré”, concluyó ante Elonce.