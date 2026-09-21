El Municipio de Paraná digitalizó más de 500 trámites y avanza con obras estratégicas

La Municipalidad de Paraná gestionó más de 500 expedientes mediante el nuevo sistema digital. En una reunión de Gabinete también evaluó las obras del Acceso Sureste, el arroyo Las Viejas y el Parque Solar, ejecutadas con recursos municipales.
La digitalización de trámites municipales superó las 500 gestiones durante su primera semana de funcionamiento en Paraná. El balance fue presentado en una reunión de Gabinete encabezada por la intendenta Rosario Romero, donde también se repasó el avance del Acceso Sureste, la sistematización del arroyo Las Viejas y el Parque Solar Fotovoltaico.
El encuentro se realizó el viernes en la Casa de la Costa y reunió a funcionarios de las áreas involucradas en los proyectos. La agenda estuvo centrada en la modernización administrativa, la infraestructura urbana y las obras que el Municipio continuó con recursos propios después de la interrupción del financiamiento nacional.
Uno de los ejes fue la implementación de la Tramitación Digital Inteligente (TDI), puesta en marcha el 9 de septiembre. El coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, informó que desde esa fecha “llevamos más de 500 expedientes y trámites digitales que ya fueron gestionados”.
Seguimiento digital de los expedientes
Orzuza sostuvo que el sistema representó “un salto de calidad en la Municipalidad”, debido a que permitió reducir los tiempos administrativos y facilitó el seguimiento de cada presentación realizada por los vecinos.
La herramienta permitió conocer el estado de los expedientes y efectuar gestiones sin recorrer distintas dependencias. El funcionario señaló que el mecanismo incorporó mayor trazabilidad, transparencia y simplicidad al circuito administrativo.
Como parte de la implementación, el Municipio habilitó un punto de autogestión digital y atención al vecino en la Mesa General de Entradas del edificio ubicado en Urquiza y Corrientes. En ese espacio se brindó asesoramiento a quienes necesitaran asistencia para utilizar la plataforma.
Despapelización de la administración
La Tramitación Digital Inteligente formó parte del proceso de despapelización de la administración municipal. Su utilización redujo el consumo de papel y el traslado físico de documentación entre las reparticiones.
El sistema fue desarrollado por equipos de la propia Municipalidad. Las autoridades indicaron que incorporaría nuevas funciones y modificaciones a partir de la experiencia de quienes lo utilizaran y de las necesidades detectadas durante su aplicación.
La evaluación realizada durante la reunión de Gabinete permitió analizar el funcionamiento de la plataforma en sus primeros días. Los funcionarios también revisaron los procedimientos internos vinculados con la recepción, derivación y seguimiento de los trámites.
El avance del Acceso Sureste
En materia de infraestructura, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, informó sobre el nuevo Acceso Sureste. La obra fue retomada por el Municipio luego de las gestiones realizadas ante Vialidad Nacional y de la interrupción del financiamiento proveniente de Nación.
Loréfice explicó que el acceso permitiría “potenciar la zona en un cruce para el tránsito pesado y, al mismo tiempo, una avenida que permita vincular a los paranaenses y absorber flujo”. La intervención buscó ordenar la circulación y mejorar la conectividad entre diferentes sectores.
Las gestiones permitieron que el gobierno municipal asumiera la continuidad de los trabajos. “Permitió poder absorber la obra, retomarla y concluirla con pequeñas modificaciones que entendemos le hacen un agregado de valor”, sostuvo el funcionario.
La conexión de calle Bordón
Uno de los trabajos incorporados al proyecto fue la recuperación de la conexión de calle Bordón, que había quedado interrumpida por el terraplén construido como parte de la nueva traza.
En ese sector se ejecutó un paso de cuatro metros de ancho y tres metros de alto, que atravesó aproximadamente 40 metros del trazado. La estructura fue diseñada para el tránsito de peatones y ciclistas.
La intervención permitió restablecer la conexión entre los barrios ubicados a ambos lados de la obra. Según se informó, la modificación fue incorporada por el Municipio durante la continuidad del proyecto.
Saneamiento del arroyo Las Viejas
El Gabinete también analizó la sistematización del arroyo Las Viejas, una intervención que incluyó tareas de saneamiento, infraestructura y recuperación urbana. La obra buscó transformar un sector afectado por descargas y problemas ambientales.
En el área se ejecutaron más de 1.600 metros de redes cloacales y de agua. Esos trabajos permitieron eliminar conexiones que desembocaban en el cauce y mejorar las condiciones sanitarias del entorno.
El proyecto incluyó alrededor de 1.400 metros de pavimento, apertura de calles, construcción de veredas y ciclovías. Además, se plantaron más de 200 árboles y se incorporaron espacios públicos.
“Lo que en un momento era un lugar degradado busca convertirse ahora en un nuevo paseo para el disfrute de todos los paranaenses y los visitantes”, resumió Loréfice sobre la intervención.
La obra combinó el saneamiento del curso de agua con la reorganización del espacio urbano. Las nuevas redes buscaron evitar descargas contaminantes, mientras las veredas, ciclovías y calles mejoraron la circulación en la zona.
La plantación de árboles y la creación de sectores públicos completaron el proyecto de recuperación. El Municipio presentó esos trabajos como parte de una intervención integral y no solamente hidráulica.
El Parque Solar, próximo a funcionar
Finalmente, las autoridades evaluaron el avance del Parque Solar Fotovoltaico. Loréfice indicó que la obra presentó “un alto grado de avance, prácticamente concluido, y pronto a ponerlo en funcionamiento”.
Durante esta etapa se realizaron pruebas y verificaciones técnicas sobre los equipos instalados. Esos procedimientos fueron necesarios antes de habilitar la operación del predio.
La reunión concluyó con un repaso de las líneas de trabajo vinculadas con la digitalización, la infraestructura y la ejecución de proyectos financiados por la Municipalidad. El Ejecutivo informó que continuaría evaluando el funcionamiento del sistema administrativo y el avance de las obras.