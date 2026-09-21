Granizo, ráfagas de 70 km/h y casas anegadas: el saldo del temporal en Paraná

El fuerte temporal en Paraná dejó casas anegadas, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y caída de árboles, según el balance brindado por Protección Civil de la Municipalidad a Elonce. Los principales inconvenientes se registraron durante la tarde del domingo, cuando la ciudad se encontraba bajo alerta naranja por tormentas fuertes.

Lucas García, coordinador de Protección Civil, explicó a Elonce que el fenómeno se produjo aproximadamente entre las 17:30 y las 18 horas. "Tuvimos fuertes vientos que llegaron a medirse en 70 kilómetros por hora. No cayó tanta agua, fueron 10 milímetros, pero cayó muy rápido", detalló.

Entre los sectores más afectados mencionó a Los Arenales y Bajada Grande, donde se registró el ingreso de agua en algunas viviendas. En otros puntos, la importante acumulación de granizo también generó inconvenientes y anegamientos.

Casas afectadas y caída de árboles

"Hubo viviendas anegadas por la cantidad de hielo", señaló García, quien precisó que el granizo tuvo especial intensidad en sectores periféricos y próximos a la costa. Los equipos municipales trabajaron en distintos puntos ante los pedidos de asistencia.

Protección Civil también intervino en Los Arenales, donde hubo viviendas precarias afectadas. Además, se registraron inconvenientes por la caída de árboles durante las fuertes ráfagas.

García relató que, mientras un vecino circulaba por calle Urquiza, un árbol cayó delante del vehículo y alcanzó parte del automóvil. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.

Un fenómeno que sorprendió por su intensidad

El operativo se desarrolló de manera conjunta entre las áreas que integran el Comité de Crisis, entre ellas Protección Civil, Defensa Civil y la Secretaría de Desarrollo Humano.

El coordinador calificó como "inusual" la intensidad de la granizada que sorprendió a distintos barrios de Paraná y recordó que existía una alerta naranja emitida con anterioridad.

Finalmente, recomendó prestar atención a los avisos meteorológicos y evitar circular durante fenómenos severos cuando no sea indispensable. "Ante todo está el autocuidado", remarcó García.