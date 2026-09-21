La primavera en Entre Ríos comienza con alerta amarilla por viento y descenso de temperatura

Luego de las fuertes tormentas que durante el domingo estuvieron acompañadas por granizo en distintos sectores, Entre Ríos comenzará este lunes 21 de septiembre, Día de la Primavera, con una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas. Sin embargo, continuará vigente una alerta amarilla por fuertes vientos en toda la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el área será afectada por vientos del sector oeste, que rotarán al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. La advertencia estará concentrada principalmente durante las primeras horas de la jornada.

En buena parte de la provincia todavía existe una baja posibilidad de precipitaciones durante la madrugada. Paraná, La Paz, Concordia, Federación y Villaguay presentan probabilidades de entre 10% y 40%, mientras que en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay se ubican entre 0% y 10%. Luego, las chances de lluvia disminuyen prácticamente a cero.

Cómo estará el tiempo este lunes

En Paraná se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 24, con cielo mayormente nublado durante las primeras horas y una tendencia hacia mejores condiciones durante el resto del día. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora durante la mañana.

Condiciones similares se anuncian para La Paz, Concordia, Federación y Villaguay, donde las temperaturas también oscilarán entre los 12 y los 24 grados. En esas localidades, el viento será uno de los principales factores meteorológicos durante el inicio de la semana.

En el sur de Entre Ríos, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tendrán una jornada algo más fresca, con mínimas de 12 grados y máximas de 21. Allí se prevén vientos sostenidos de hasta 32-41 kilómetros por hora y ráfagas que podrían ubicarse entre los 60 y 69 kilómetros por hora.

Fuerte descenso de temperatura para el martes

La mejora se consolidará durante el martes 22, cuando ya no se anuncian precipitaciones en las principales ciudades entrerrianas. Sin embargo, el cambio de masa de aire provocará un marcado descenso de las temperaturas.

Las máximas serán de apenas 18 grados en Paraná, La Paz, Concordia, Federación, Villaguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Las mínimas oscilarán entre los 7 y los 8 grados, por lo que el comienzo de la jornada será considerablemente más fresco.

Para el miércoles se espera una nueva baja en los registros mínimos, que podrían descender hasta los 6 grados en distintos sectores de Entre Ríos. Las máximas, en tanto, comenzarían a recuperarse y alcanzarían aproximadamente los 21 grados.

Cuándo volverán las temperaturas más altas

El cambio más marcado llegará desde el jueves, cuando las máximas volverán a ubicarse alrededor de los 27 grados en gran parte del territorio provincial. El pronóstico no muestra probabilidades de precipitaciones para esa jornada.

El viernes continuará el ascenso térmico, con máximas de 26 grados en Paraná, La Paz, Concordia y Federación, mientras que Gualeguaychú y Concepción del Uruguay podrían alcanzar los 29 grados. Para el sábado se anticipan registros similares, con mínimas de entre 16 y 17 grados.

El próximo domingo, las temperaturas máximas se ubicarían entre los 27 y 28 grados, con escasas probabilidades de lluvia. De esta manera, tras las tormentas y el granizo del cierre del fin de semana, Entre Ríos comenzará la semana con viento fuerte y temperaturas más bajas, antes de una recuperación térmica hacia los últimos días de septiembre.