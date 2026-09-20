Boca derrotó 2 a 0 a San Lorenzo bajo la lluvia y se quedó con el clásico de visitante

Con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el segundo tiempo, Boca superó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón jugó con diez desde los 30 minutos y el diluvio dejó sectores de la cancha cubiertos de agua.
Boca derrotó 2 a 0 a San Lorenzo este domingo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura. Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles en el segundo tiempo de un clásico disputado bajo una lluvia intensa. El equipo local jugó con diez futbolistas desde la expulsión de Manuel Insaurralde, a los 30 minutos de la primera etapa.
El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tomó la iniciativa desde el comienzo y generó las situaciones más claras antes del descanso. José Devecchi evitó la apertura del marcador al detener un cabezazo de Merentiel, mientras que Santiago Ascacibar desperdició una oportunidad dentro del área chica.
¡¡BOCA SE LO PERDIÓ NUEVAMENTE!! ¿Alguien puede explicar cómo esta jugada no terminó en gol de Merentiel vs. San Lorenzo? pic.twitter.com/EUpIeDMVET— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
A los 30 minutos, el árbitro Nazareno Arasa expulsó directamente a Insaurralde por una entrada sobre Ascacibar. Pese a la ventaja numérica, Boca no consiguió convertir en la primera mitad y los equipos se fueron al entretiempo sin goles.
¡¡PROBLEMA ENORME PARA EL CICLÓN!! Manuel Insaurralde fue con la plancha sobre Ascacíbar y fue EXPULSADO en San Lorenzo-Boca. pic.twitter.com/qRHRr03QSZ— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
Los goles llegaron en el segundo tiempo
Arruabarrena realizó una modificación para el inicio del complemento: Marco Pellegrino ingresó por Facundo Herrera, que había sido amonestado. Boca volvió a buscar el arco rival y, a los 11 minutos, encontró el primer gol en un contraataque. Leonel Flores envió un centro atrás y Lozano definió de zurda para poner el 1 a 0.
¡¡OTRA VEZ VOS, LEANDRO!! Lozano se asoció con Leonel Flores y definió con un zurdazo para el 1-0 parcial de Boca vs. San Lorenzo en el Clásico de la fecha 10 del #TorneoClausura. ¡El uruguayo venía de marcar el gol del Xeneize vs. San Pablo en la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/WJn85vpeV7— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
San Lorenzo intentó reaccionar, pero Boca mantuvo el control de la pelota y aprovechó los espacios. Devecchi volvió a intervenir ante un remate de Ascacibar, luego de una habilitación de taco de Merentiel.
¡CÓMO LO GRITÓ EL VASCO! Así festejó Arruabarrena el gol de Lozano para el 1-0 de Boca ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. pic.twitter.com/8wmV3nmpLh— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
¡¡AHORA SÍ, BESTIA!! Merentiel apareció en soledad tras una GRAN jugada de Lautaro Blanco ¡CON CAÑO INCLUIDO! y anotó el segundo de Boca ante San Lorenzo. pic.twitter.com/OxADrPNXQz— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
A los 26 minutos, Lautaro Blanco desbordó y envió un centro rasante que Merentiel convirtió en el 2 a 0. El segundo tanto amplió la ventaja de Boca, que había generado las mejores ocasiones del clásico.
¡GOLAZO EN EL CLÁSICO! Lautaro Blanco se lució con una jugada TOP en la que tiró un caño y asistió a Miguel Merentiel para el 2-0 de Boca sobre San Lorenzo en la fecha 10 del #TorneoClausura. ¡4 GOLES EN 6 PARTIDOS ANTE EL CICLÓN EN EL XENEIZE PARA EL URUGUAYO! pic.twitter.com/yXfxJy0jz3— SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026
Un diluvio complicó el cierre
La lluvia dejó charcos en distintos sectores del campo de juego y dificultó la circulación de la pelota. En una acción del tramo final, Flores intentó aprovechar un pase hacia atrás que se frenó por el agua, aunque el estado del terreno también le impidió continuar la jugada.
A los 31 minutos del segundo tiempo se registró un corte de luz en el Nuevo Gasómetro. Arasa habló con los arqueros y los capitanes, y el partido continuó.
San Lorenzo buscó descontar en los últimos minutos, mientras Boca contó con espacios para ampliar la diferencia. El 2 a 0 selló una victoria de visitante para el Xeneize, que resolvió el clásico en el complemento tras un primer tiempo sin eficacia frente al arco.