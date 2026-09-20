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Boca derrotó 2 a 0 a San Lorenzo bajo la lluvia y se quedó con el clásico de visitante

Con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el segundo tiempo, Boca superó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón jugó con diez desde los 30 minutos y el diluvio dejó sectores de la cancha cubiertos de agua.

20 de Septiembre de 2026
Boca se impuso.
Boca se impuso.

Con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel en el segundo tiempo, Boca superó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón jugó con diez desde los 30 minutos y el diluvio dejó sectores de la cancha cubiertos de agua.

Boca derrotó 2 a 0 a San Lorenzo este domingo en el Nuevo Gasómetro, por la décima fecha del Torneo Clausura. Leandro Lozano y Miguel Merentiel marcaron los goles en el segundo tiempo de un clásico disputado bajo una lluvia intensa. El equipo local jugó con diez futbolistas desde la expulsión de Manuel Insaurralde, a los 30 minutos de la primera etapa.

LOZANO Y MERENTIEL PARA LA VICTORIA DEL XENEIZE EN EL CLÁSICO | San Lorenzo 0-2 Boca | RESUMEN

 

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena tomó la iniciativa desde el comienzo y generó las situaciones más claras antes del descanso. José Devecchi evitó la apertura del marcador al detener un cabezazo de Merentiel, mientras que Santiago Ascacibar desperdició una oportunidad dentro del área chica.

A los 30 minutos, el árbitro Nazareno Arasa expulsó directamente a Insaurralde por una entrada sobre Ascacibar. Pese a la ventaja numérica, Boca no consiguió convertir en la primera mitad y los equipos se fueron al entretiempo sin goles.

Los goles llegaron en el segundo tiempo

 

Arruabarrena realizó una modificación para el inicio del complemento: Marco Pellegrino ingresó por Facundo Herrera, que había sido amonestado. Boca volvió a buscar el arco rival y, a los 11 minutos, encontró el primer gol en un contraataque. Leonel Flores envió un centro atrás y Lozano definió de zurda para poner el 1 a 0.

San Lorenzo intentó reaccionar, pero Boca mantuvo el control de la pelota y aprovechó los espacios. Devecchi volvió a intervenir ante un remate de Ascacibar, luego de una habilitación de taco de Merentiel.

A los 26 minutos, Lautaro Blanco desbordó y envió un centro rasante que Merentiel convirtió en el 2 a 0. El segundo tanto amplió la ventaja de Boca, que había generado las mejores ocasiones del clásico.

Un diluvio complicó el cierre

 

La lluvia dejó charcos en distintos sectores del campo de juego y dificultó la circulación de la pelota. En una acción del tramo final, Flores intentó aprovechar un pase hacia atrás que se frenó por el agua, aunque el estado del terreno también le impidió continuar la jugada.

A los 31 minutos del segundo tiempo se registró un corte de luz en el Nuevo Gasómetro. Arasa habló con los arqueros y los capitanes, y el partido continuó.

San Lorenzo buscó descontar en los últimos minutos, mientras Boca contó con espacios para ampliar la diferencia. El 2 a 0 selló una victoria de visitante para el Xeneize, que resolvió el clásico en el complemento tras un primer tiempo sin eficacia frente al arco.

Temas:

Boca Juniors San Lorenzo Torneo Clausura Leandro Lozano Miguel Merentiel clásico
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