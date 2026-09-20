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Deportes Décima fecha del Torneo Clausura

Boca y San Lorenzo igualan 0 a 0 en un clásico que pone a prueba el invicto xeneize

El Xeneize y El Ciclón se enfrentan por la décima fecha del Clausura. Boca busca prolongar su racha de 14 partidos sin derrotas, mientras que San Lorenzo intenta conseguir su primera victoria desde el regreso de Rubén Darío Insua.

20 de Septiembre de 2026
Se juega el partido.
Se juega el partido.

El Xeneize y El Ciclón se enfrentan por la décima fecha del Clausura. Boca busca prolongar su racha de 14 partidos sin derrotas, mientras que San Lorenzo intenta conseguir su primera victoria desde el regreso de Rubén Darío Insua.

Boca y San Lorenzo igualan 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro comenzó este domingo a las 14.45, con Nazareno Arasa como árbitro y Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

 

Seguí las principales incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

El Xeneize fue superior en el trámite del juego e impuso las condiciones en la primera etapa. Pese a que contó con varias situaciones de peligro, careció de eficacia para ponerse en ventaja en el clásico.

 

40 minutos: segundo amonestado en Boca

Leandro Lozano recibió tarjeta amarilla por una infracción sobre Nicolas Tripichio. Se suma a Facundo Herrera como los apercibidos.

 

38 minutos: San Lorenzo se revitalizó con el hombre menos

A diferencia de la primera media hora de juego, el Ciclón logró imponer el ritmo del encuentro tras la expulsión de Insaurralde.

 

34 minutos: cambio en San Lorenzo

Alexis Cuello pagó la tarjeta roja y fue reemplazado por Juan Cruz Rattalino. Facundo Herrera fue amonestado en el Xeneize por un empujón en la jugada de la expulsión.

 

30 MINUTOS: ¡ROJA EN SAN LORENZO!

El árbitro Nazareno Arasa expulsó a Manuel Insaurralde por una entrada sobre Santiago Ascacibar.

26 minutos: Merentiel desperdició otra chance de peligro

El delantero uruguayo quedó solo dentro del área e intentó definir por arriba de José Devecchi, que logró atrapar el tiro con facilidad.

25 minutos: ¡Tapadón de Devecchi!

Leonel Flores lanzó un centro desde la derecha que Miguel Merentiel conectó tras anticiparse sobre los centrales. El arquero de San Lorenzo apareció para despejar el peligro.

24 minutos: San Lorenzo resiste bajo la lluvia

Comenzó el diluvio que se anticipaba en la previa en el Nuevo Gasómetro. El Ciclón acumula jugadores en la franja central para obligar al Xeneize a atacar por los costados, pese a que es una característica que suele exprimir el equipo del Vasco Arruabarrena.

 

16 minutos: ¡Se lo perdió Ascacibar!

Lautaro Blanco lanzó un centro peligroso que el mediocampista logró conectar dentro del área chica. Sin embargo, su disparo se fue por arriba del travesaño.

15 minutos: Boca impone el ritmo ante un San Lorenzo que se resguarda en su campo

El Xeneize controla la posesión de la pelota y busca generar daños con centros desde los costados. Insúa planteó una línea de cinco defensores en un Ciclón que intenta golpear de contraataque.

 

9 minutos: Di Lollo tuvo el primero de cabeza

El marcador central de Boca conectó en soledad un tiro de esquina ejecutado por Lautaro Blanco, pero su remate no tuvo precisión.

 

7 minutos: respondió San Lorenzo con la pelota parada

Rodrigo Auzmendi conectó de cabeza un centro desde el costado que se fue cerca del poste del arco defendido por Álvaro Montero.

 

4 minutos: Boca controla la pelota y generó dos aproximaciones de peligro

El Xeneize se hizo cargo de tomar las riendas del juego en el inicio. Tras un ataque de Miguel Merentiel, el arquero José Devecchi apareció para atrapar un centro venenoso de Leandro Lozano que estuvo a punto de conectar Santiago Ascacibar.

 

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llegó al clásico con una racha de 14 partidos sin derrotas. Una victoria le permitiría prolongar ese invicto y sumar puntos en su objetivo de ingresar a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.

 

San Lorenzo, por su parte, busca hacerse fuerte como local y poner fin a la racha del Xeneize. Rubén Darío Insua había regresado a la dirección técnica con un empate y afronta el clásico en busca de su primera victoria en esta nueva etapa.

 

Las formaciones

 

Boca salió con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Lorenzo formó con José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insua.

Temas:

San Lorenzo Boca Torneo Clausura Fútbol Argentino Rubén Darío Insúa Rodolfo Arruabarrena
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