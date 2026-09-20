Quiropraxia para vacas lecheras: el trabajo de una veterinaria antes de salir a pista

En el Salón de Toros de la Sociedad Rural de Rafaela, la veterinaria brasileña Gabriela Degraf trabajó con vacas Holando de la Cabaña La Lilia antes de su presentación en pista. Aplicó un protocolo de fisioterapia que, según explicó, buscó aliviar tensiones, favorecer el movimiento y ayudar a que los animales atravesaran con mayor tranquilidad la exposición.

Degraf nació en el estado brasileño de Paraná y se graduó como médica veterinaria en 2018. Ante la falta de materias específicas sobre rehabilitación de grandes animales durante su carrera, continuó su formación con cursos de fisioterapia, quiropraxia y otras técnicas. Primero trabajó con caballos y después adaptó parte de esas prácticas a bovinos.

“Mi carrera está marcada por los equinos y las vacas de leche”, contó a Bichos de Campo. También atiende perros que necesitan rehabilitación posoperatoria o cuidados durante la vejez.

Cómo llegó a trabajar con la cabaña

La profesional fue convocada por La Lilia, cabaña de la familia Barberis ubicada en Colonia Aldao, Santa Fe. Según relató, Antonella Barberis buscaba a alguien que realizara este tipo de trabajo con animales de exposición y llegó a ella por recomendación de un colega.

“Mi primera visita fue en diciembre y ahora ya es la quinta vez que estoy aquí”, señaló Degraf. Durante la muestra de Rafaela, su tarea se concentró en los ejemplares que la cabaña preparaba para los juzgamientos.

El protocolo que describió comenzó con maniobras para relajar al animal después del transporte y continuó con técnicas de quiropraxia. Al final, utilizó una manta de campo magnético pulsado. Los beneficios de esos procedimientos fueron presentados por la veterinaria como parte de su experiencia profesional.

El cuidado antes de entrar a pista

“Primero relajo la columna por el estrés del transporte y la exposición, luego ajusto con quiropraxia y termino con la manta. Es un protocolo que yo misma creé”, explicó. Según dijo, comenzaba el trabajo con anticipación para observar cómo respondía cada vaca antes de su salida a pista.

Degraf sostuvo que acercarse despacio y respetar la reacción del animal era central en su tarea. “Si llegás lentamente, ellas aceptan”, expresó. También afirmó que, desde que comenzó a trabajar con vacas en 2020, solo unas pocas no le permitieron completar el procedimiento.

Para la veterinaria, el objetivo fue prestar atención al animal más allá de su presentación ante los jurados. “Se trata de mejorar su caminar, aliviar tensiones y permitir que se muestren mejor”, resumió a Bichos de Campo.

“Estoy enamorada de lo que hago. Es mucho trabajo, requiere paciencia, pero es muy lindo”, concluyó. En Rafaela, esa dedicación tomó forma en una tarea discreta, realizada antes de que las vacas ingresaran a la pista.