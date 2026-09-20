Frigerio y otros gobernadores viajarán con Milei a París para participar de la Argentina Week

Rogelio Frigerio viajará con Javier Milei a París para participar de la Argentina Week, el encuentro destinado a presentar oportunidades de inversión en el país. La actividad se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El gobernador de Entre Ríos formará parte de la comitiva de mandatarios provinciales que acompañará al Presidente, según informó Clarín y reprodujo la Agencia Noticias Argentinas. El Gobierno buscará mostrar ante empresarios europeos el respaldo político con el que cuenta su programa económico.

Para los gobernadores, la gira también será una oportunidad de presentar proyectos de sus provincias y mantener reuniones vinculadas con la búsqueda de inversiones.

La comitiva provincial

Entre los mandatarios mencionados para el viaje figuran Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Ignacio Torres, de Chubut; Rolando Figueroa, de Neuquén, y Leandro Zdero, de Chaco.

La participación de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, seguía sin confirmación oficial. También permanecía pendiente la presencia de Diego Santilli. Las versiones publicadas difieren sobre la cantidad final de gobernadores que viajarán: otra cobertura de los preparativos estimó unos 14.

La Argentina Week en París se realizará después de la edición celebrada en marzo en Nueva York. La agenda de negocios estará centrada en sectores como energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología.