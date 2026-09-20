Usaban un taller de motos para vender drogas en Concordia: dos personas quedaron detenidas

Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes derivó en cinco allanamientos realizados en Concordia, donde un hombre y una mujer fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia. Entre las hipótesis bajo análisis se encuentra la posible utilización de un taller de motos como pantalla para la actividad investigada.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Concordia junto con personal de Antidrogas, en el marco de una causa dirigida por el fiscal Fabio Zabaleta y con órdenes emitidas por el Juzgado de Garantías.

La pesquisa había comenzado a partir de sospechas sobre distintos puntos donde presuntamente se comercializaban drogas. A partir de esa información, los investigadores realizaron vigilancias, seguimientos y otras tareas para reunir elementos antes de solicitar los allanamientos.

Secuestraron cocaína y elementos vinculados a la causa

Durante los cinco procedimientos realizados en Concordia, los agentes encontraron envoltorios con cocaína que, según se informó, estaban fraccionados y preparados para su presunta comercialización.

También fueron secuestrados elementos que serían utilizados para el corte de la sustancia, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todo el material quedó incorporado a la investigación judicial.

Tras los resultados de los allanamientos, la Fiscalía dispuso la detención de un hombre y una mujer. Según la información judicial disponible, la mujer sería empleada municipal, mientras que el hombre se desempeñaría como mecánico.

Investigan el funcionamiento de un taller de motos

Uno de los aspectos que intenta determinar la investigación es si un comercio dedicado a la venta y reparación de motocicletas, ubicado en la zona de calle Diamante y Ruta 4 de Concordia, era utilizado para ocultar una eventual actividad relacionada con la comercialización de estupefacientes.

La información reunida hasta el momento señala que el hombre detenido estaría vinculado con ese establecimiento. Sin embargo, la hipótesis sobre su utilización como fachada permanece bajo investigación y deberá ser determinada en el marco de la causa.

Los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas para establecer el alcance de las presuntas maniobras, analizar los elementos secuestrados y determinar si existen otras personas vinculadas con la investigación.