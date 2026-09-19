Detuvieron a un hombre y una mujer en el Túnel Subfluvial por una causa de robo y secuestraron más de $2 millones

Dos personas fueron detenidas en el Túnel Subfluvial durante un procedimiento realizado por personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos. Se trata de un hombre y una mujer mayores de edad que eran requeridos en una investigación por robo calificado y privación ilegítima de la libertad.

El operativo se concretó durante la mañana del viernes 18 de septiembre, cuando efectivos apostados en el Puesto de Control Vial ubicado en el enlace interprovincial intervinieron a partir de un requerimiento judicial proveniente de Santa Fe.

La medida había sido solicitada por el Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, a cargo de la fiscal Mayra Vuletic, en conjunto con la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) de Paraná. La investigación fue caratulada como “NN S/ Robo Calificado y Privación Ilegítima de la Libertad”.

Secuestraron más de dos millones de pesos

Como resultado del procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un automóvil Fiat Cronos, que quedó vinculado a las actuaciones judiciales.

Foto: P.E.R.

Además, durante la intervención fueron incautados tres teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de las autoridades que llevan adelante la investigación.

Uno de los principales hallazgos fue una importante cantidad de dinero en efectivo. Según informó la Policía, fueron secuestrados exactamente $2.061.600, que también quedaron incorporados a la causa.

Los dos sospechosos quedaron detenidos

Tras comunicarse con las autoridades judiciales intervinientes, se dispuso la detención formal de las dos personas involucradas y su posterior alojamiento en dependencias policiales.

El hombre fue trasladado a la Sección Alcaidía Contravencional, mientras que la mujer quedó alojada en la División Alcaidía de Tribunales.

Ambos permanecieron a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, que lleva adelante la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho que originó el requerimiento judicial.

Foto: P.E.R.

La investigación se tramita en Santa Fe

El procedimiento tuvo lugar en uno de los principales accesos terrestres a Entre Ríos. El Túnel Subfluvial conecta Paraná con Santa Fe y cuenta con controles permanentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.