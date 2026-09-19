Compraban celulares con identidades ajenas: desbarataron una banda y hubo cuatro detenidos

Una banda que usaba identidades falsas para comprar celulares fue desarticulada tras una investigación de la Policía Federal. Los sospechosos utilizaban datos de clientes reales para superar controles de seguridad. Hubo cuatro allanamientos y cuatro detenidos.
Una banda que usaba identidades falsas para comprar celulares fue desarticulada por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de una investigación sobre maniobras de estafa contra clientes de una empresa de telefonía móvil. Cuatro personas fueron detenidas durante allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
Según informó oficialmente la fuerza, la organización utilizaba datos personales de clientes legítimos para hacerse pasar por ellos y adquirir teléfonos celulares. Los investigadores sostienen que los sospechosos contaban con información que les permitía superar las preguntas utilizadas por la compañía para validar la identidad de los compradores.
El procedimiento, denominado "Celus verdaderos, identidades falsas", fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA. La pesquisa permitió identificar a cuatro sospechosos y localizar inmuebles presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
Cómo funcionaba la maniobra investigada
De acuerdo con la reconstrucción policial, los integrantes de la organización se comunicaban habitualmente con el canal de ventas de una compañía de telefonía y aportaban los datos filiatorios de clientes reales. De esa manera, solicitaban equipos haciéndose pasar por los verdaderos titulares.
Para superar los mecanismos de seguridad, utilizaban información que, según la hipótesis de los investigadores, habría sido obtenida de una base de datos. Esto les permitía responder correctamente las preguntas de validación requeridas durante el proceso de compra.
También proporcionaban direcciones de correo electrónico creadas por ellos mismos. El objetivo habría sido impedir que los clientes suplantados recibieran mensajes de confirmación, notificaciones o alertas sobre las operaciones efectuadas a su nombre.
Cómo retiraban los celulares
Una vez concretada la compra, los teléfonos eran enviados a sucursales de una empresa de correo. Los sospechosos obtenían el número de seguimiento y posteriormente realizaban distintas comunicaciones para controlar el recorrido de los paquetes.
De acuerdo con la investigación, la maniobra concluía cuando los equipos eran retirados de las sucursales elegidas. Las tareas realizadas por el Departamento Antisecuestros Sur permitieron reconstruir ese circuito e identificar a los presuntos participantes.
La causa había comenzado en febrero de este año a partir de numerosas denuncias inicialmente vinculadas con "secuestros virtuales". Durante el avance de la pesquisa surgieron elementos relacionados con maniobras de estafa, engaños y utilización de identidades falsas.
Cuatro allanamientos y detenidos
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cuatro allanamientos. Tres se realizaron en propiedades ubicadas en las calles Murature, Colón y Manuel Castro, en el partido bonaerense de Lanús, mientras que el restante tuvo lugar en la calle Juan Agustín García, en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante los procedimientos fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, todos mayores de edad. Según precisó la PFA, tres son argentinos y el restante es de nacionalidad peruana.
Los agentes también secuestraron ocho teléfonos celulares, dos notebooks, un vehículo utilitario y documentación considerada de interés para la investigación. Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar su posible vinculación con las operaciones bajo análisis.
La investigación judicial
La causa se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, encabezado por el juez Martín Yadarola, con intervención de la Secretaría N°133 de Mariano Dalbosco Lacava.
Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia en una causa por presunta estafa y deberán afrontar las actuaciones procesales correspondientes.
La investigación continuará ahora con el análisis de los dispositivos y la documentación incautada, con el objetivo de determinar el alcance de las maniobras y establecer si existen otras personas vinculadas con los hechos investigados.