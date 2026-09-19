Marcha de la Bronca en Paraná: reclamaron contra el ajuste y pidieron una huelga general

REDACCIÓN ELONCE
La Marcha de la Bronca partió de la Plaza 1º de Mayo y avanzó hasta Casa de Gobierno. Trabajadores, jubilados y referentes de organizaciones sociales expusieron a Elonce sus reclamos por ingresos, tarifas, educación, salud y ambiente.
La Marcha de la Bronca en Paraná reunió a trabajadores, jubilados, integrantes de organizaciones sociales y vecinos que se movilizaron durante la mañana de este sábado desde la Plaza 1º de Mayo hasta Casa de Gobierno. La columna recorrió calles del centro para expresar reclamos por los ingresos, las tarifas y las políticas de los gobiernos nacional y provincial. Durante el trayecto, participantes hablaron con Elonce y plantearon la necesidad de continuar las protestas y convocar a una huelga general.
La movilización comenzó alrededor de las 11 y avanzó por la peatonal San Martín y las calles 25 de Junio y Santa Fe. Cerca del mediodía, la columna se aproximó a Casa de Gobierno, donde estaba previsto el cierre del recorrido. La convocatoria se presentó como parte de una jornada de protestas en distintos puntos del país.
Una de las manifestantes sostuvo que la marcha expresaba "el hartazgo y de la bronca" por las medidas del presidente Javier Milei y del gobernador Rogelio Frigerio. “La gente no tiene plata para pagar el alquiler, la luz, el gas o para comer”, afirmó a Elonce la secretaria General de SITRADU-Alternativa Universitaria, Sofía Cáceres Sforza.
“Este gobierno no vino a terminar ni con la casta ni con los privilegios, porque les saltan causas de corrupción todo el tiempo, sino que por el contrario vino es hacernos pagar a los trabajadores, al pueblo, la deuda y la crisis de los ricos”, cuestionó.
Así también, la militante del MST- Nueva Izquierda, Nadia Burgos, reclamó una respuesta de las centrales sindicales: “Tenemos que enfrentar a Milei ahora. Es en las calles, es con la huelga general”, señaló.
"Nos organizamos desde abajo para enfrentar a Milei ahora porque hay 2026. Tenemos que enfrentarlo en las calles, con la huelga general", agregó.
Reclamos de vecinos y organizaciones
Los testimonios recogidos durante la marcha mostraron demandas de distintos sectores. Una representante de una Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná afirmó que los merenderos atravesaban dificultades para sostener la asistencia alimentaria. “No hay comida en los merenderos”, expresó María Luz Piérola, y pidió que las organizaciones y los vecinos se unieran para reclamar cambios en las políticas sociales. "Si no nos unimos y no avanzamos en decirle basta a este modelo nefasto, tenemos que construir otra Argentina, otra Latinoamérica que pueda ser realmente patria liberada", apuntó.
Otra mujer contó que se había sumado como vecina autoconvocada. Dijo que participaba por sus preocupaciones sobre la situación del país y mencionó reclamos vinculados con la soberanía, la justicia y los derechos. A su vez, otro manifestante planteó que las protestas sectoriales debían confluir para impulsar una huelga general.
“Esta marcha, que tiene representantes de todos los sectores, pretende reunir la fuerza para poder llegar a una huelga general que realmente sea considerada y tenida en cuenta, por las condiciones críticas que está pasando la población”, sostuvo.
También participaron jubiladas, que hablaron sobre el monto de sus haberes y el costo de los servicios. “Los jubilados tenemos que estar porque nuestros sueldos están muy bajos”, sostuvo una de ellas. Otra mencionó los gastos de luz, gas y transporte como parte de las dificultades que, según relató, enfrentaban cada mes.
Ambiente, diversidad y cultura
Un grupo que se sumó a la movilización cuestionó un fallo judicial vinculado con las fumigaciones en Colonia Ensayo. Una de sus integrantes explicó que continuaban con sus reclamos y que habían decidido participar de la marcha para acompañar otras demandas. “Creemos que hay que apostar a la unidad de la lucha”, manifestó.
Integrantes de organizaciones de la diversidad también expusieron sus preocupaciones por la discriminación y las condiciones laborales. En tanto, una participante de un espacio cultural barrial contó que realizaban actividades para reunir fondos y mantener sus propuestas. “Se necesita más apoyo”, afirmó, y pidió políticas culturales destinadas a los barrios y las familias.
La columna completó su recorrido frente a Casa de Gobierno después de reunir esos reclamos en una misma movilización. Entre quienes hablaron con Elonce hubo distintas opiniones sobre las medidas necesarias, aunque varios coincidieron en el pedido de sostener la organización y ampliar las convocatorias.