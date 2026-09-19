Argentina podría superar a Brasil y convertirse en el segundo exportador mundial de maíz

Argentina podría convertirse en el segundo exportador mundial de maíz y desplazar por primera vez a Brasil, de acuerdo con las proyecciones disponibles para el cereal. Las estimaciones ubican los envíos argentinos en torno a los 45 millones de toneladas, frente a 42 millones del país vecino.

Según un informe de La Nación, Argentina tiene declaradas ventas al exterior de la campaña 2025/26 por 35 millones de toneladas, mientras que las compras realizadas por el sector exportador alcanzan los 39 millones. Las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) plantean la posibilidad de que las exportaciones superen los 45 millones de toneladas.

"El maíz argentino está muy competitivo en precio y en volumen", afirmó Gustavo Idígoras, titular de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). Según explicó, la demanda proveniente del norte de África, donde existen compradores tradicionales del maíz ucraniano, contribuyó al crecimiento de las operaciones.

Brasil produce más, pero también consume más maíz

El escenario brasileño resulta clave para explicar la posibilidad de que Argentina gane participación internacional. La Comisión Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) estima que la producción de maíz de la campaña 2026/27 podría alcanzar un récord de 148 millones de toneladas. El USDA, en tanto, proyecta 139 millones.

Sin embargo, una porción creciente de esa producción tendría como destino el mercado doméstico. El consumo interno brasileño alcanzaría un récord de 104,8 millones de toneladas, impulsado principalmente por la producción de proteínas animales y la expansión de la industria del bioetanol elaborado a partir del cereal.

Mato Grosso tiene un papel central en ese proceso. El principal estado agropecuario brasileño cuenta con más de 14 plantas de etanol de maíz en funcionamiento y una producción superior a los 6.700 millones de litros. Actualmente utiliza más de 14 millones de toneladas del cereal por año.

El bioetanol absorbe una mayor parte de la producción

Según el Instituto Mato-grossense de Economía Agropecuaria (IMEA), la demanda podría ubicarse entre 22 y 27 millones de toneladas anuales a medida que entren en funcionamiento nuevas plantas. Mato Grosso concentra entre el 70% y el 79% de la producción brasileña de etanol de maíz.

A esa demanda se suma la utilización del cereal para alimentar la producción porcina y avícola. De concretarse las proyecciones de crecimiento del bioetanol, una mayor cantidad del maíz producido en Brasil quedaría destinada al mercado interno, reduciendo el saldo disponible para exportar.

En ese contexto, las estimaciones plantean que Brasil podría exportar unas 42 millones de toneladas, volumen inferior al proyectado para Argentina. Se trata, no obstante, de previsiones sujetas a la evolución de la producción, el consumo doméstico, los precios internacionales y la demanda de los principales compradores.

Argentina busca ampliar mercados para el cereal

Para Argentina, otro elemento favorable es la demanda internacional. Los embarques correspondientes a agosto y septiembre podrían alcanzar un máximo de diez millones de toneladas, de acuerdo con las estimaciones del sector exportador.

Idígoras destacó especialmente el interés de compradores del norte de África. Exportadores argentinos mantuvieron reuniones bilaterales con representantes de distintos países de esa región con el objetivo de ampliar mercados y consolidar las colocaciones del cereal.

Si las proyecciones finalmente se concretan, el crecimiento de las exportaciones argentinas coincidirá con una mayor utilización interna del maíz brasileño. Esa combinación podría modificar el orden de los principales proveedores internacionales y colocar a Argentina en el segundo puesto mundial entre los exportadores del cereal.