La soja tuvo un fuerte aumento en el mercado internacional: superó los 480 dólares por tonelada

El precio internacional y local de la soja alcanzó este martes su valor más alto desde que se inició la presidencia de Javier Milei. Las subas sostenidas en el mercado de Chicago traccionaron al alza los negocios en Rosario hasta ubicarse como los mejores en tres años.

En Chicago, el poroto subió 2,25% (US$ 10,9) y se ubicó al cierre en US$ 484,19 la tonelada, el máximo valor desde diciembre de 2023.

Sus subproductos, claves para la exportación argentina, también culminaron la sesión con fuertes alzas: la harina trepó US$ 8,05 hasta los US$ 388,67 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por US$ 33,29 a US$ 1.601,2 la tonelada.

En el mercado local los precios registraron marcados incrementos y se ubicaron en máximos en tres años: según el analista de mercados de AZ-Group, Jeremías Battistoni, antes del cierre de las cotizaciones locales, la soja disponible se negociaba entre US$ 365 y US$ 370 la tonelada y el contrato de mayo - a cosecha - con operaciones concretadas a US$ 356 la tonelada, siendo también precios récord en tres años.

Teniendo en cuenta aún restan comercializarse alrededor de 24,6 millones de toneladas de soja - casi la mitad de la cosecha 2025/26 - y un precio FOB actual en US$ 500 la tonelada, la producción que todavía no se vendió asciende a US$ 12.300 millones.

Qué pasa con el trigo y maíz

Los cereales no se quedaron atrás: el trigo, que ya se había posicionado la semana pasada en su valor más alto desde 2023, subió US$ 3,12 a US$ 287,5 la tonelada. Por su parte, el maíz ganó US$ 3,25 a US$ 214,95 la tonelada. En Rosario, el grano amarillo avanzó US$ 2 a US$ 201,5 la tonelada y el trigo US$ 4 a US$ 240 la tonelada.

Las razones que explican esta escalada de la oleaginosa se concentran en tres puntos centrales: la desmejora en la condición del cultivo en Estados Unidos, la suba del petróleo y su impacto en el aceite y las expectativas de que China continúe con las compras de mercadería estadounidense, indica Clarín.

La analista de mercados y asesora financiera, Mariela Brandolin, remarcó que el poroto “llegó a su nivel más alto en casi 3 años” y agregó: “la soja sube por el nuevo recorte en las condiciones de cultivo en Estados Unidos, que pasó de un 65% en estado bueno a excelente el año pasado a un 58% en la actualidad”.

“Además, el aceite de soja se ve traccionado por la suba del petróleo, en medio de una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán”. El crudo avanzó durante la jornada un 7%.

Por su parte, el analista de mercados de la corredora Grassi, Nahuel López, remarcó el accionar de los fondos especulativos en la compra masiva de contratos en el mercado de Chicago.

“En medio de todos los descalabros geopolíticos, los fondos deciden tomar partida. Y se posicionan con una visión optimista sobre el precio futuro de Chicago. En ese sentido, podrían estar incrementando su posición neta comprada, otorgando mayor firmeza en precios. Es la mayor compra neta desde mayo de 2026”, detalló López.

En este sentido, China continúa jugando un papel central en la dinámica de los precios futuros de la oleaginosa. A las compras sostenidas que viene concretando semana a semana, durante la jornada se conoció una nueva adquisición por 136.000 toneladas.

Por eso, López sostuvo que, de aquí en adelante, “el ojo deberá estar puesto en la evolución de la demanda del gigante asiático, las rentabilidades de la molienda en Chicago que pueden darle mayor sustento al poroto, y la evolución de los precios en los países competidores, principalmente Brasil y el futuro ingreso de cosecha en Estados Unidos”.

¿Qué sucedió en el mercado local con la soja?

En cuanto al mercado argentino, los valores registraron el mejor precio de los últimos tres años. En tal caso, de acuerdo con el analista de los mercados de AZ-Group, Jeremías Battistoni, la soja utilizable se comerciaba entre US$ 365 y US$ 370 por tonelada, y el contrato de mayo para la cosecha se operaba en US$ 356 por tonelada, también alcanzando precios récord en estos tres años, antes del cierre de las cotizaciones locales.

De esta forma, cuando todavía restan 24,6 millones de toneladas de soja por comercializarse de la campaña 2025/2026 y, con un precio FOB actual del orden de los US$ 500 por tonelada, asciende a US$ 12.300 millones la producción que todavía no se vendió.