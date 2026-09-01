Apicultura en Entre Ríos: ofrecen colmenas, equipamiento y créditos para productores

La apicultura en Entre Ríos contará con herramientas de inversión destinadas a productores y cooperativas. El programa incluye kits de colmenas, equipamiento, créditos, capacitaciones y mejoras de infraestructura en distintos departamentos.
La apicultura en Entre Ríos sumó nuevas herramientas destinadas a fortalecer la producción, incorporar equipamiento y mejorar las condiciones de comercialización. El Gobierno provincial inició un ciclo de encuentros para presentar el Programa de Desarrollo Productivo del Sector Apícola y explicar las alternativas disponibles.
La iniciativa está dirigida a productores, cooperativas apícolas, escuelas agrotécnicas y gobiernos locales. El programa contempla inversiones en infraestructura y equipamiento, capacitaciones y distintos instrumentos que serán asignados de acuerdo con las características y la escala de cada unidad productiva.
Los primeros encuentros informativos se desarrollaron en La Picada, departamento Paraná, y en Federal. Allí se explicaron los requisitos y mecanismos de acceso a las herramientas. Las actividades estuvieron coordinadas por Rodrigo Toledo y Valeria Mosetich, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con el equipo técnico del programa.
Cuatro herramientas según la cantidad de colmenas
El esquema establece cuatro modelos de asistencia. El primero consiste en un kit de 20 colmenas, destinado a productores individuales que no estén asociados a cooperativas y posean hasta 150 colmenas.
Una segunda alternativa contempla módulos tecnológicos de diversificación y equipamiento para envasado. En este caso, podrán acceder productores individuales no asociados a cooperativas que tengan entre 151 y 300 colmenas. Para las cooperativas de los departamentos priorizados se prevé, en tanto, equipamiento para salas de extracción y procesamiento de miel.
La cuarta herramienta consiste en créditos apícolas para acondicionar salas de extracción, destinados a productores individuales no asociados a cooperativas que posean entre 201 y 300 colmenas. Las medidas buscan fortalecer la producción, avanzar en el agregado de valor y generar mejores condiciones para la comercialización.
Obras para mejorar la infraestructura productiva
El programa también incluye intervenciones de infraestructura vinculadas directamente con la actividad. Entre ellas está prevista la mejora de cuatro accesos a salas de extracción apícola y de un camino rural productivo ubicado entre Maciá y Guardamonte.
La iniciativa es ejecutada por el Gobierno de Entre Ríos con financiamiento del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), dentro del Programa Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes y Sostenibles para la Agricultura Familiar.
Según los objetivos oficiales, se procura aumentar la capacidad de respuesta de los productores de la agricultura familiar mediante sistemas de producción y comercialización sustentables e inclusivos. También se apunta a promover la diversificación, diferenciación e intensificación de la actividad con un enfoque orientado hacia la transición agroecológica.
El programa recorrerá 11 departamentos
Luego de las primeras jornadas, está previsto extender los encuentros informativos hacia diferentes puntos del territorio entrerriano. Los departamentos priorizados son Feliciano, Federal, Federación, Concordia, Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, Uruguay y Gualeguaychú.
De esta manera, productores, cooperativas, establecimientos educativos y autoridades municipales podrán conocer las características de cada línea y determinar qué alternativa se adapta a sus condiciones productivas. La difusión territorial también apunta a ampliar el alcance de las inversiones disponibles.
El organismo ejecutor es la Unidad Ejecutora Provincial, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con intervención de la Dirección Provincial de Vialidad y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico. Las consultas sobre el programa y sus modelos de inversión pueden realizarse a través del correo apiculturafidaentrerios@gmail.com .