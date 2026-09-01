El beneficio de ARCA que pueden aprovechar quienes pagan el Monotributo sin atrasos

Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo deberán afrontar durante septiembre un nuevo vencimiento mensual, ya con las escalas actualizadas que comenzaron a aplicarse en agosto. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son los mecanismos disponibles para cumplir con la obligación y qué beneficio pueden obtener quienes utilizan determinadas modalidades de pago.

Los parámetros vigentes incorporaron un ajuste del 16,8%, correspondiente a la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026. Según informó Ámbito, la actualización alcanza los valores de las categorías y las cuotas que deben afrontar los pequeños contribuyentes.

Para septiembre, el vencimiento será el lunes 21 para todas las terminaciones de CUIT. Habitualmente, la obligación vence el día 20 de cada mes, pero como en esta oportunidad esa fecha caerá domingo, el plazo se trasladará al primer día hábil siguiente.

Cómo pagar el Monotributo en septiembre

ARCA mantiene diferentes alternativas electrónicas para cancelar la cuota del Monotributo. Entre ellas se encuentran las aplicaciones ARCA Móvil y Mi Monotributo, que permiten realizar el pago desde el teléfono o generar un Volante Electrónico de Pago (VEP).

Otra posibilidad es utilizar el homebanking. Algunas entidades financieras permiten ingresar directamente a la opción “Servicios ARCA”, generar el VEP correspondiente y abonarlo con los fondos disponibles en la cuenta.

También se habilita el pago mediante billeteras virtuales. Para hacerlo, el contribuyente debe ingresar al Portal de Monotributo con CUIT y clave fiscal, acceder a “Próximo vencimiento”, seleccionar la alternativa mediante código QR y escanearlo desde una aplicación compatible.

Los cajeros automáticos de las redes Banelco y Link continúan disponibles para cancelar el período corriente. Sin embargo, para obligaciones vencidas es necesario calcular previamente los intereses y generar el correspondiente VEP.

Qué hacer si existen cuotas pendientes

Quienes mantengan deuda de períodos anteriores pueden consultar su situación mediante la Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Desde allí es posible revisar las obligaciones impagas y emitir el instrumento necesario para regularizarlas.

El débito automático también puede adherirse desde una cuenta bancaria o mediante tarjeta de crédito. En el primer caso, la gestión puede realizarse desde el Portal de Monotributo, a través de la entidad financiera o utilizando el servicio “Declaración de CBU”.

Esta modalidad no solamente evita tener que realizar manualmente el pago todos los meses, sino que además puede permitir el acceso a un beneficio para contribuyentes cumplidores.

El reintegro que ofrece ARCA

ARCA contempla una devolución para quienes mantengan el Monotributo al día durante todo el año mediante débito directo en cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

Aquellos que hayan abonado correctamente las 12 cuotas mensuales pueden recibir un reintegro equivalente al componente impositivo integrado. La devolución se acredita automáticamente en la misma cuenta o tarjeta utilizada para efectuar los pagos y se realiza durante marzo de cada año.

El beneficio también alcanza a quienes comenzaron su actividad durante el transcurso del período. Si registraron entre seis y 11 meses abonados en tiempo y forma, pueden acceder a una devolución equivalente al 50% del monto previsto.

En el caso de pagos efectuados mediante tarjeta, ARCA advierte que la operación puede tardar hasta 10 días hábiles en verse reflejada en el sistema. Además, los contribuyentes deben mantener actualizado el Domicilio Fiscal Electrónico, emitir factura electrónica cuando corresponda y controlar su situación durante los períodos de recategorización.