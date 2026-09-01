NASA captó una extraña “medusa” en Marte: las tres hipótesis que analizan los científicos

Una imagen registrada por el rover Curiosity de la NASA volvió a generar interrogantes sobre Marte. En la fotografía se observa una silueta oscura suspendida sobre el horizonte, con una forma que recuerda a una medusa por su cuerpo abultado y una serie de prolongaciones verticales.

El registro fue captado por las cámaras de navegación del vehículo durante una exploración de rutina en el cráter Gale. Según informó Perfil, uno de los aspectos que más llamó la atención es que la figura aparece solamente en un fotograma y desaparece completamente en las imágenes tomadas apenas segundos antes y después.

Esa característica permite descartar, en principio, que se trate de una estructura fija sobre la superficie. Los especialistas analizan distintas posibilidades vinculadas con el funcionamiento de la cámara, los efectos visuales y elementos que eventualmente podrían desplazarse por la atmósfera marciana.

Un posible impacto sobre el sensor

La primera hipótesis apunta al impacto de rayos cósmicos sobre el sensor CCD de la cámara. Marte carece de una atmósfera densa y de un campo magnético como el terrestre, por lo que está expuesto a partículas de alta energía capaces de alterar momentáneamente los dispositivos ópticos.

Cuando una de esas partículas impacta directamente sobre los píxeles durante una exposición, puede generar un artefacto oscuro o brillante que solamente queda registrado en una imagen. Esta posibilidad explicaría la aparición y desaparición inmediata de la supuesta “medusa”.

El astrofísico Guy Webster, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, explicó que las cámaras de los rovers producen miles de archivos y que este tipo de interferencias vinculadas con la radiación cósmica pueden registrarse de manera habitual.

Pareidolia y procesamiento de imágenes

Otra explicación contempla un fenómeno conocido como pareidolia, mediante el cual el cerebro humano reconoce figuras familiares en imágenes o patrones que en realidad son aleatorios.

En este caso, una pequeña anomalía en la lente, una sombra o una alteración del archivo podría adquirir una forma reconocible después del procesamiento digital, los ajustes de contraste o la compresión de la fotografía.

La investigadora Laurie Leshin señaló que la tendencia a identificar animales, rostros u otras formas conocidas en imágenes marcianas es natural. Sin embargo, remarcó que el análisis científico se basa en la consistencia de los datos y no únicamente en la apariencia visual.

¿Podría tratarse de un objeto desplazado?

La tercera hipótesis considera que la cámara podría haber registrado algún fragmento de material utilizado durante misiones espaciales, como restos de aislantes, tela de paracaídas u otros componentes livianos.

Una ráfaga de viento podría haber desplazado momentáneamente ese elemento dentro del campo visual de Curiosity antes de que desapareciera del encuadre.

También se analiza, aunque con menos elementos disponibles, la posibilidad de un fenómeno atmosférico pasajero como un remolino de polvo. Sin datos adicionales sobre las condiciones del viento o registros simultáneos desde otra cámara, esa alternativa no puede determinarse con precisión.

Por ahora, la NASA no atribuye la figura a ningún fenómeno biológico ni desconocido. La breve duración del registro y su ausencia en fotografías consecutivas llevan a los investigadores a considerar como principal explicación una interferencia técnica en el sensor de la cámara.