Trump dijo que revisa la posición de Estados Unidos sobre Malvinas y Gran Bretaña respondió

Donald Trump afirmó que revisa la postura estadounidense sobre la disputa de soberanía de las Islas Malvinas, reclamada por Argentina. Desde el gobierno británico respondieron que el archipiélago “seguirá siendo británico”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió que podría revisar la posición de su país respecto de la disputa entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que trascendiera que Washington analiza distintas alternativas para presionar al Reino Unido a incrementar su gasto en defensa.
“Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, respondió Trump ante la prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos modificara su postura respecto del archipiélago.
Fue la primera vez que el mandatario norteamericano se expresó personalmente sobre la histórica disputa de soberanía que mantienen Argentina y el Reino Unido. Sus declaraciones se conocieron después de que el diario británico The Telegraph informara que el gobierno estadounidense estaría considerando el tema como una herramienta de presión sobre Londres.
La presión de Estados Unidos por el gasto en defensa
Según la información difundida por el medio británico, Estados Unidos había planteado la posibilidad de oponerse al reclamo británico sobre las Malvinas si el Reino Unido no aumenta su gasto en defensa para la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
The Telegraph, que citó fuentes del Pentágono, indicó que esa posibilidad se encontraba entre las medidas analizadas por altos funcionarios estadounidenses para presionar a los miembros de la Alianza Atlántica a cumplir con el compromiso de destinar un 5% de su Producto Bruto Interno (PBI) a Defensa.
Un alto funcionario estadounidense señaló que probablemente el Reino Unido reciba “especial atención” en la revisión que Washington realiza sobre el compromiso de sus aliados con la OTAN y el cumplimiento de ese objetivo.
“No se descarta nada”
“Esperaría que el Reino Unido recibiera una atención especial porque tiene mucho potencial”, expresó el funcionario citado por el diario británico. “Por lo tanto, continuaremos los esfuerzos para incentivar y permitir que el Reino Unido se implique de manera importante”, agregó.
Al ser consultadas las fuentes estadounidenses sobre la posibilidad concreta de modificar la posición respecto de las Malvinas, respondieron: “Puedo decir que [las conversaciones] son sinceras y no se descarta nada en cuanto a opciones para fomentar el tipo de reparto de cargas que buscamos”.
La posibilidad de revisar la posición estadounidense sobre Malvinas había trascendido anteriormente. A principios de abril, un memorándum interno del Pentágono sugería que Estados Unidos podría utilizar una eventual modificación de su postura como herramienta diplomática frente a sus aliados de la OTAN.
En aquel momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, minimizó el contenido de la información y lo calificó como “un mail con algunas ideas”.
Las declaraciones realizadas ahora por Trump volvieron a colocar el asunto en discusión, al reconocer ante la prensa que revisa las posiciones de Estados Unidos y que la relacionada con Malvinas es una de ellas.
Qué posición mantiene Estados Unidos sobre Malvinas
Estados Unidos mantiene oficialmente una posición de neutralidad respecto de la soberanía de las Islas Malvinas, aunque reconoce la administración británica del archipiélago.
Argentina, por su parte, reclama todos los años ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la apertura de un diálogo directo sobre la soberanía.
Ante las versiones que habían comenzado a circular sobre una eventual modificación de la postura estadounidense, un portavoz del Departamento de Estado había señalado: “Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad constante”.
El reconocimiento de la administración británica
“Reconocemos que existen reclamos contradictorios de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Reconocemos la administración de facto del Reino Unido de las islas, pero no tomamos posición respecto a la soberanía”, había indicado el portavoz estadounidense.
También había sido consultada la secretaria de Prensa del Departamento de Guerra, Kingsley Wilson, quien expresó: “Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros”.
“El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente tenga opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados ya no sean un tigre de papel y que, en cambio, hagan su parte”, agregó.
Gran Bretaña respondió a las declaraciones de Trump
Tras las palabras del mandatario estadounidense, desde Gran Bretaña ratificaron su postura respecto de las Islas Malvinas. John Healey, secretario de Defensa, aseguró que no recibió “ninguna sugerencia” de funcionarios estadounidenses acerca de una modificación de la posición de Washington.
“Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen”, afirmó Healey en declaraciones a The Times.
Se trató de la primera reacción de un funcionario británico luego de que Trump reconociera públicamente que revisa la posición estadounidense sobre la cuestión.
Desde el gobierno británico ya habían manifestado, ante las primeras versiones, que su posición respecto de las islas no estaba en discusión.
“El tema de las islas Malvinas y su soberanía británica, con el derecho de los isleños a la autodeterminación, no está en cuestión, y así lo hemos expresado de forma clara y consistente”, había señalado un portavoz británico.