Fijaron nuevas bonificaciones para los subsidios de luz y gas en septiembre

Mediante la Resolución 223/2026, la Secretaría de Energía de la Nación fijó nuevas bonificaciones extraordinarias para los usuarios beneficiarios del régimen de subsidios de luz y gas para el mes de septiembre, y estableció un adicional del 25% para la electricidad y del 24,25% para el gas natural y el gas propano por redes.

Los porcentajes corresponden a una bonificación adicional que se suma al beneficio general previsto dentro del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La principal modificación se producirá en la electricidad. Durante agosto, los usuarios subsidiados tuvieron una bonificación extraordinaria del 16,59%, mientras que para septiembre ese porcentaje fue elevado al 25%, el máximo permitido por el esquema vigente.

Electricidad: bonificación del 25% sobre 200 kWh

Para los usuarios residenciales de electricidad incluidos en el SEF, el Gobierno estableció que el beneficio extraordinario del 25% se aplicará sobre un consumo base de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales.

De esta manera, durante septiembre confluirán dos modificaciones. Por un lado, el consumo base subsidiable fue establecido en 200 kWh y, por otro, la bonificación extraordinaria aplicada sobre ese bloque pasó del 16,59% vigente en agosto al 25%.

La Secretaría de Energía justificó la decisión en la intención de “morigerar el impacto tarifario” y señaló que las medidas forman parte del proceso de reestructuración de los subsidios energéticos.

Qué cambia con el subsidio al gas

En el caso del gas natural y del gas propano indiluido por redes, la modificación fue diferente. Durante mayo, junio, julio y agosto se había mantenido una bonificación extraordinaria del 25%, pero para septiembre el porcentaje fue reducido al 24,25%.

Esto representa una disminución de 0,75 puntos porcentuales respecto del beneficio extraordinario aplicado durante agosto.

Según explicó la Secretaría de Energía en los fundamentos de la resolución, la modificación respondió a “adecuaciones en la demanda de gas natural”, cuyos costos están expuestos a la volatilidad de los precios internacionales.

Cómo se aplicarán las bonificaciones

Un punto central de la resolución es que estos porcentajes no constituyen por sí solos el subsidio total recibido por el usuario. Las bonificaciones extraordinarias del 25% y 24,25% se adicionarán a la bonificación general establecida por el régimen SEF.

El sistema de Subsidios Energéticos Focalizados fue creado a fines de 2025 para unificar los subsidios energéticos nacionales. El esquema contempla beneficios sobre el Precio Estacional de la electricidad y sobre los precios del gas trasladados a las tarifas finales de los usuarios alcanzados.

El Gobierno argumentó que la bonificación extraordinaria busca otorgar gradualidad al proceso de reestructuración de los subsidios y evitar variaciones abruptas en las facturas, además de mantener mecanismos de protección para los sectores de menores ingresos.

Clubes y entidades de bien público también están alcanzados

La resolución estableció que las modificaciones también alcanzarán a las Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo y otras categorías de usuarios sin fines de lucro contempladas por la legislación nacional.

En esos casos, la normativa del régimen establece condiciones particulares para la aplicación de las bonificaciones sobre los componentes energéticos correspondientes a la totalidad del volumen consumido.

La Secretaría de Energía instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad para que adopte las medidas necesarias para implementar los nuevos porcentajes y garantizar que sean reflejados en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación.

La medida también alcanza a Entre Ríos

Los cambios tienen alcance nacional y, por lo tanto, también comprenden a los usuarios de Entre Ríos que sean beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

La resolución ordenó notificar a las distribuidoras y licenciatarias de electricidad y gas, los entes reguladores provinciales, CAMMESA y la totalidad de las empresas que prestan el servicio de distribución eléctrica, ya sean cooperativas, concesionarias u organismos provinciales.

El impacto concreto en la factura de cada hogar no será necesariamente idéntico, ya que dependerá del consumo, los componentes de la tarifa, el servicio y la condición del usuario frente al régimen de subsidios. En electricidad, el adicional del 25% se aplicará específicamente sobre el consumo base de hasta 200 kWh mensuales establecido para septiembre.