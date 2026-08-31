Reforma previsional: Bagnat explicó qué cambia para quienes inicien el trámite jubilatorio

La reforma previsional entró en vigencia en Entre Ríos y comenzó una nueva etapa para quienes busquen acceder a la jubilación provincial. El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, explicó cuáles serán los pasos para iniciar un expediente y aclaró que los requisitos actuales se mantendrán sin modificaciones hasta el 1º de enero de 2028.

El funcionario indicó que la normativa comenzó a regir luego de su publicación en el Boletín Oficial y que la Caja avanzó con las primeras disposiciones necesarias para su implementación. “Se promulgó publicándose en el Boletín Oficial, que era el punto de partida que tenía prevista la ley de entrada en vigencia”, señaló Bagnat.

Además, explicó que se conformó una comisión técnica y comenzaron las reuniones con representantes sindicales para avanzar sobre las reglamentaciones. “Estamos en otro clima ya, en un clima ya de diálogo franco y técnico con cada uno de los sectores. Yo ya me he reunido con varios gremios”, sostuvo.

Cómo iniciar un nuevo trámite jubilatorio

Respecto del procedimiento que deberá seguir una persona que alcance desde ahora las condiciones para jubilarse, Bagnat precisó que el primer paso será obtener un turno ante la Caja. “Ya mañana recién ahí empieza a adquirir los derechos jubilatorios, tiene que sacar un turno”, explicó.

En ese sentido, diferenció la situación de quienes ya habían comenzado el procedimiento antes de la entrada en vigencia de la reforma. “Recordemos que todos los que sacaron turno antes del viernes 21 de agosto y tenían trámite iniciado antes del viernes 21 de agosto están contemplados en la 8732 y van a seguir siendo tramitados y procesados bajo la norma que regía hasta ese día”, indicó.

En cambio, quienes reúnan los requisitos y comiencen el procedimiento desde la vigencia de la nueva normativa quedarán comprendidos por el nuevo régimen. “Todos los que saquen turno se reúnan con los requisitos a partir del viernes 21, ya van a ser caratulados con la ley 11302 para empezar a aplicar lo que toque al momento que lo gestionen”, afirmó.

Los requisitos no cambiarán hasta 2028

Uno de los puntos sobre los que Bagnat buscó llevar claridad estuvo relacionado con los años de servicios y la edad requerida. El presidente de la Caja aseguró que las condiciones actuales continuarán durante el período de transición. “Los requisitos hasta el 1 de enero del 2028 son exactamente los mismos para todos, no cambia nada”, enfatizó.

Gastón Bagnat. Foto: Elonce.

El funcionario agregó que las modificaciones vinculadas con los regímenes especiales comenzarán posteriormente. “Todos los que reúnan los requisitos en lo que queda del 2026 y todo el 2027 no les cambia absolutamente nada, solo el cálculo de la ver inicial”, sostuvo.

Precisamente, uno de los cambios que sí comenzará a impactar sobre los nuevos trámites será la forma de establecer el haber inicial. Según explicó Bagnat, para quienes inicien su expediente bajo la nueva legislación el período utilizado para efectuar el promedio pasará de 10 a 15 años.

Cómo se calculará el nuevo haber

Sobre ese mecanismo, Bagnat detalló: “A ellos se les va a computar el promedio del cargo, el valor actual del lo que cobra el cargo”. Luego amplió cómo se tendrán en cuenta las funciones desempeñadas durante ese período para determinar el monto correspondiente.

“El cargo es la cantidad de cargos que tuvo los últimos 15 años, el valor actual de lo que está cobrando ese cargo por la cantidad de años, el promedio que ocupó ese cargo con el porcentaje de antigüedad que tenía”, puntualizó el titular del organismo previsional.

Junto con estos cambios, comenzó la aplicación de las medidas previstas durante la emergencia. Entre ellas se encuentra el aporte adicional para determinados trabajadores provinciales. “Tiene que ver con el 3% de aporte solidario para todos los que cobran más de 3 millones de pesos”, expresó Bagnat.

El impacto sobre las cuentas de la Caja

Según señaló el funcionario, el universo alcanzado por esa medida representa una proporción reducida del total de trabajadores activos provinciales. “De 117.000 activos de la provincia, están 7.000 y pico 8.000 personas, no más de eso, los que cobran más de 3 millones de pesos”, manifestó.

A las modificaciones contempladas en la ley se sumaron las gestiones realizadas ante ANSES. Bagnat indicó que se acordó un anticipo de $120.000 millones correspondiente a 2026, una cifra que permitirá compensar parcialmente el déficit previsional provincial. La existencia de ese acuerdo había sido informada oficialmente por el Gobierno entrerriano durante agosto.

Sobre el efecto esperado de las distintas medidas, Bagnat aseguró: “En definitiva se va a cumplir lo que veníamos diciendo de que algo que estaba empeorando mes a mes terriblemente se va a estabilizar y va a poder seguir jubilando gente y no seguir empeorando”.

Miles de nuevos jubilados hacia fin de año

El presidente de la Caja también puso el foco en el crecimiento de las obligaciones mensuales del organismo. Según detalló durante la entrevista, existen miles de expedientes en proceso que se convertirán próximamente en nuevas altas dentro del sistema provincial.

“Hay 2.000 personas, 2.500 personas de acá a fin de año que van a pasar a engrosar las altas que son a 1.600.000 promedio. Estás hablando de cuatro o cinco mil millones de pesos más por mes que la Caja tiene que prever que tiene que pagar”, afirmó.

Finalmente, Bagnat sostuvo que el desafío será garantizar la continuidad del régimen ante el crecimiento de la cantidad de beneficiarios y una base de aportantes que no aumenta al mismo ritmo. “Hay que generar los anticuerpos para que el sistema pueda defenderse, no empeore en el porcentaje en que técnicamente todo indica que va a empeorar y pueda seguir jubilando gente”, concluyó.