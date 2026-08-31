Tras la balacera, la sede Plumín sigue cerrada y el CAE donará un destacamento para reforzar la seguridad

La balacera ocurrida en la sede Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE) encendió la preocupación de sus autoridades y derivó en el cierre preventivo de las instalaciones. El presidente de la institución, Emilio Fouces, confirmó a Elonce que trabajan junto con autoridades provinciales, municipales y policiales para reforzar la seguridad y avanzar hacia la reapertura.

El episodio ocurrió el sábado 22, cuando se disputaba un partido de hockey entre Estudiantes y Tilcara. Según relató Fouces, dos grupos protagonizaron un enfrentamiento armado en las inmediaciones y se escucharon entre 15 y 20 disparos. Ante la situación, el árbitro suspendió el encuentro y posteriormente se resolvió cerrar el club.

“Es muy preocupante. Nos generó un gran asombro; no lo imaginábamos ni en el más negativo de los sueños. Es un barrio que conocemos mucho, desde hace 45 años, cuando el club compró los terrenos. La sede del Plumín está ahí, sobre calle Ambrosetti, cerca de otras de nuestras sedes, emplazada en medio de un barrio que fue creciendo, de gente trabajadora. Los empleados son vecinos del barrio”, expresó Fouces.

“Así no se puede seguir”

El presidente del CAE sostuvo que los problemas de inseguridad no comenzaron con el episodio del sábado, sino que vienen siendo advertidos desde hace meses. “Empezó con un nivel de violencia e inseguridad hace un tiempo, que ha ido aumentando. Así no se puede seguir. Se ponen en riesgo la integridad física y la vida de los socios, empleados y transeúntes”, afirmó.

Sobre lo ocurrido durante el partido, recordó: “Era un partido contra Tilcara, un club amigo con el que competimos, a las 16 de un sábado espléndido. De repente, dos grupos de forajidos enfrentándose a tiros. Hubo entre 15 y 20 disparos. El árbitro suspendió el partido. Tuvimos que retirarnos y se terminó cerrando el club por la tarde”.

Luego del episodio, las autoridades institucionales analizaron cómo continuar. “El lunes nos reunimos la Comisión Directiva y, junto con la Subcomisión de Hockey, decidimos cerrar las sedes”, explicó.

Los socios reunieron cerca de 400 firmas

La preocupación también movilizó a quienes concurren habitualmente a las instalaciones. Fouces señaló que “los socios juntaron cerca de 400 firmas” para expresar su inquietud ante la situación.

“Podemos tomar estas acciones como club, hacer las gestiones frente a las autoridades competentes. Se viene hablando desde el primer episodio de inseguridad, desde febrero. Se acelera un puesto policial”, indicó.

En ese sentido, aseguró que la institución impulsará “todo lo que esté a nuestro alcance para erradicar la violencia que se ha instalado”. Además, agregó: “Tenemos información de que hay gente que delinque y se va, que no es del barrio”.

Reunión con autoridades y medidas de seguridad

Tras el hecho, representantes del club mantuvieron encuentros con distintos organismos. “Nos reunimos con autoridades municipales. Participó la Policía de Entre Ríos y secretarios de Estado, analizando y acordando medidas, cada uno desde su lugar. Es una problemática que afecta a todo el barrio y a muchos otros clubes”, explicó Fouces a Elonce.

Para el dirigente, lo ocurrido representa una advertencia que excede al propio CAE. “Es un serio llamado de atención. Esto no tiene antecedentes, que yo sepa, en Paraná. Tuvo trascendencia nacional el tema. No podemos subestimarlo. Si no se lo frena de raíz, va en escalada”, manifestó.

Una de las medidas acordadas será instalar un destacamento policial, cuya estructura será aportada por la institución. “Se va a poner un destacamento. El club va a donarlo para que la Policía pueda instalarlo. No es una garita ni una comisaría, es un intermedio. Va a haber dos efectivos permanentemente, con comodidades y un móvil, al servicio de la seguridad del barrio”, detalló.

“Hay gente armada y organizada”

Fouces también mencionó las obras que se realizan en el sector y señaló que el episodio aceleró las acciones previstas. “El Paseo del Sol, la transitabilidad, la iluminación, ya están casi finalizadas las obras. Esta situación acelera todo”, explicó.

Respecto de la investigación, indicó: “La Fiscalía tomó cartas en el asunto. Se hicieron procedimientos durante ese fin de semana y hubo detenidos. Pero no debe quedar ahí”.

A partir de la información con la que cuenta la institución, Fouces planteó que el problema sería más amplio. “Es un problema más profundo que una discusión entre vecinos. Hay venta de drogas, lucha territorial, gente armada y organizada. Había una docena de personas y cada una portaba un arma”, sostuvo.

“No queremos permitir esto. Vamos a reclamar porque no está bien”, enfatizó.

El CAE trabaja para reabrir la sede

Mientras continúan las actuaciones, la sede permanece sin actividad. El presidente de Estudiantes remarcó que la intención es recuperar cuanto antes el funcionamiento habitual, aunque condicionado a las garantías de seguridad.

“Somos los primeros que queremos abrir el club y se está trabajando en la reapertura. La Policía está con un dispositivo permanente patrullando la zona. Hoy sigue cerrado”, confirmó a Elonce.

De esta manera, el CAE aguarda la implementación de las medidas acordadas después de la balacera, mientras mantiene contactos con las autoridades para definir cuándo estarán dadas las condiciones para retomar las actividades.

Fouces también habló sobre la situación del país

Durante la entrevista, el dirigente vinculó parte del escenario social con las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias. “Es un momento difícil para la totalidad de la gente. Hay mucha incertidumbre e inconvenientes para la subsistencia. Eso hace que las prioridades se tergiversen y que la gente no esté a gusto y no tenga esperanzas”, expresó.

En esa línea, agregó: “Es un momento que va a quedar en la historia de este país porque es de transición y de tomar decisiones importantes, de si se va a apostar al cambio o resignarse y volver a lo que, en su momento, también se la pasaba muy mal. Lo vamos a saber sobrellevar los argentinos. Hay que tener fe”.

Consultado acerca de sus conversaciones con dirigentes políticos, Fouces respondió: “Charlo de política por mi actividad profesional. Estoy asesorando hace tiempo a legisladores. Me gusta mucho. La salida es por la política, pese a estar desprestigiada. No hay otra salida”.

Su mirada sobre las elecciones de 2027

El presidente del CAE también se refirió al escenario político de cara al próximo año. “Falta un montón para el año que viene. Estoy atento a la situación, pero veo que los movimientos políticos me sorprenden por la antelación con la que se movieron. Falta más de un año para las elecciones de 2027. Son producto de ordenamientos internos y de la posibilidad de que no existan las PASO”, señaló.

La palabra del presidente del CAE, tras los hechos de inseguridad

Finalmente, consideró que las estructuras partidarias atraviesan transformaciones y planteó la necesidad de construir espacios más amplios.

“El partidismo político empezó a mutar hacia otro tipo de sistemas, donde se buscan los perfiles objetivos e ideales, de frentes amplios integrados por sectores. De esta no sale nadie solo”, concluyó Fouces.