Suma de Voluntades celebró el Día de las Infancias junto a 300 gurises en sede del CAE

Los chicos disfrutaron desde la media mañana de este sábado.

Suma de Voluntades celebró el Mes de las Infancias junto a unos 300 gurises que participaron de una jornada con juegos, propuestas artísticas, actividades deportivas y un almuerzo en la sede Playa del Club Atlético Estudiantes de Paraná.

La actividad comenzó alrededor de las 10, cuando los niños llegaron en cinco colectivos facilitados por empresas de transporte. Durante la mañana compartieron un desayuno con leche y tortas fritas.

La celebración continuó con juegos de pelota, pintura, glitter, tatuajes temporales, burbujas y acrobacia en tela. También se distribuyeron golosinas y diferentes snacks aportados por comercios y vecinos que acompañaron la campaña.

Una organización que llevó dos meses

Anabella Albornoz, referente de Suma de Voluntades, agradeció el acompañamiento recibido para concretar la propuesta y destacó la predisposición de las autoridades del Club Atlético Estudiantes.

“Muchísimas gracias a la comunidad que apostó a este día maravilloso. Estamos muy felices por lo logrado y no queremos dejar de agradecer al Club Atlético Estudiantes y a todos sus directivos, que siempre ponen la institución al servicio de la comunidad”, expresó ante Elonce.

La organización del festejo demandó aproximadamente dos meses de trabajo. La actividad por el Mes de las Infancias y la campaña de Navidad fueron señaladas como las dos iniciativas más importantes que la entidad desarrolla durante el año.

El esfuerzo detrás de la jornada

Melisa, una de las encargadas de coordinar el encuentro, explicó que la preparación comenzó con anticipación debido a la cantidad de niños y a las diferentes necesidades logísticas.

“Es un evento que planificamos hace aproximadamente dos meses. Durante el año sabemos que se va a realizar junto con Navidad, porque son nuestras dos campañas más fuertes”, señaló.

La referente valoró el resultado obtenido después de semanas de preparación y gestiones. “Hubo un montón de organización, pero estamos muy felices de ver a todos los gurises disfrutando. Todo valió la pena al verlos así”, afirmó.

Juegos, desayuno y almuerzo

Durante el mediodía, los niños recibieron hamburguesas acompañadas con papas fritas y gaseosas. Luego estaba prevista la entrega de un postre para completar el almuerzo.

Mauro, otro de los colaboradores, reconoció el trabajo realizado por quienes estuvieron al frente de la organización y resaltó la participación de la comunidad.

“El trabajo que hacen las chicas es excepcional. Ver el resultado, a los chicos contentos y felices, y todo el esfuerzo que hicieron para lograr esto es hermoso. La comunidad ayudó y acompañó”, manifestó.

Los espacios de Suma de Voluntades

Los aproximadamente 300 gurises que participaron del festejo formaban parte de las diferentes actividades que Suma de Voluntades desarrollaba habitualmente en distintos sectores de Paraná.

Entre esas propuestas se encontraban los espacios de contención para las infancias durante los sábados y las clases de acompañamiento escolar que se realizaban tres veces por semana en el CIC de barrio La Floresta.

La organización también impulsaba actividades deportivas en los barrios Antártida Argentina y Mosconi Viejo. Uno de esos espacios funcionaba bajo el nombre de Sacachispas y utilizaba el deporte como una herramienta de inclusión y acompañamiento.

El deporte como escuela de vida

Albornoz destacó la importancia de trabajar junto con instituciones deportivas y explicó que la articulación con los clubes permitió ampliar las actividades destinadas a niños y adolescentes.

“Nosotros tenemos una frase que dice que el deporte es una escuela de vida. A partir del deporte articulamos con el resto de las áreas, por eso la vinculación con los clubes es fundamental”, sostuvo.

La referente también agradeció a las empresas que pusieron a disposición cinco colectivos para trasladar a los participantes. Los vehículos viajaron completos hasta la sede Playa del CAE y luego regresaron para llevar a los niños nuevamente a sus barrios.

Una celebración esperada por los gurises

Las familias habían firmado cerca de 300 autorizaciones para permitir que los menores participaran de la actividad. Ese trabajo previo también formó parte de la logística desplegada durante las semanas anteriores.

“Los chicos estaban felices y muy expectantes porque hubo un trabajo previo para firmar todas las autorizaciones. Ellos ya sabían que se venía este evento y no se querían ir”, relató Melisa.

Suma de Voluntades festeja el día de las infancias en la Playa del CAE

Algunos de los niños dialogaron con Elonce y contaron que disfrutaron especialmente los juegos con pelota, los globos, las papas fritas y el tiempo compartido con sus amigos. Valentina, Benjamín, Michael e Ignacio fueron algunos de los participantes que expresaron su alegría durante la transmisión.

El valor del trabajo conjunto

La jornada fue posible a partir de las donaciones de alimentos, el aporte de emprendimientos recreativos, la colaboración de empresas de transporte y la disponibilidad de las instalaciones del Club Atlético Estudiantes.

Desde Suma de Voluntades remarcaron que la unión entre organizaciones, empresas, instituciones deportivas y vecinos permitió ofrecer una celebración integral para los niños que concurrían a sus espacios.

“Qué importante es unirnos, porque cuando nos unimos salen este tipo de cosas maravillosas”, concluyó Albornoz al agradecer la participación de todas las personas que hicieron posible el encuentro.