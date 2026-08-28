La Maratón de los Niños tendrá su 13ª edición con más de 400 inscriptos

REDACCIÓN ELONCE
La Maratón de los Niños se realizará este sábado 29 desde las 15 en el Paseo de los Pájaros. Andrea Sanfilippo adelantó a Elonce que será gratuita, habrá juegos y medallas para todos. Además, recibirán pañales para el Hospital San Roque.
La Maratón de los Niños celebrará este sábado 29 su 13ª edición con una jornada deportiva y recreativa destinada a reunir a las familias y promover la actividad física desde las infancias. La propuesta comenzará a las 15 en el Paseo de los Pájaros, en Paraná, será abierta y gratuita y ya cuenta con más de 400 inscriptos.
Andrea Sanfilippo, del gimnasio Taian y organizadora de la actividad, brindó a Elonce detalles de la nueva edición y destacó que el objetivo trasciende la competencia deportiva. La jornada contará con carreras adaptadas a diferentes edades, juegos, sorteos, exhibiciones y propuestas recreativas para chicos y grandes.
“Estamos felices. Una edición más, la número 13, y felices de que se sumen, que se sigan sumando, que llegue nuestro mensaje de combatir el sedentarismo desde las infancias en un evento que reúne a toda la familia”, expresó Sanfilippo.
Una propuesta gratuita para toda la familia
La convocatoria será a partir de las 15 en el Paseo de los Pájaros, ubicado detrás de la estación de servicio de avenida Laurencena. Formalmente, las actividades estarán dirigidas a niños de hasta 11 años, aunque la organización aclaró que quienes superen esa edad y quieran participar también podrán hacerlo. “Al final habrá medallas para todos los que participen y número de corredor para que se sientan corredores”, contó la organizadora.
Además de las carreras, habrá un parque de juegos con participación de distintas instituciones. La propuesta incluirá peloteros, toro mecánico, maquillaje, actividades artísticas y exhibiciones de gimnasios, entre otras alternativas. También se realizarán sorteos tanto para los niños como para los adultos presentes.
Más de 400 chicos ya se anotaron
Sanfilippo señaló que, al momento de la entrevista, ya se habían registrado más de 400 participantes. De todas maneras, remarcó que la inscripción continuará abierta y quienes no completen previamente el formulario también podrán anotarse directamente en el lugar.
“Como es totalmente abierto y gratuito, les pedimos que si se pueden sumar a través del link que tenemos publicado en nuestras redes. A nosotros nos sirve para ordenarnos con respecto a las medallas, a las actividades, a los seguros”, explicó; los interesados también pueden comunicarse al 343 425 7578.
La inscripción previa, por lo tanto, facilita la organización pero no será una condición excluyente para participar. “Y si no, que vayan en el momento y se inscriban ahí, no hay ningún problema. Siempre y cuando tenga ganas de participar se pueden sumar”, agregó.
Carreras por edades y sin competencia
Las categorías estarán organizadas principalmente de acuerdo con las edades de los participantes. Los grupos se dividirán aproximadamente cada dos años, desde los más pequeños hasta quienes tengan 11 años.
“Por lo general dividimos por edades, vamos de a 2 años, de cero a dos y ahí vamos dividiéndolos hasta los 11 años”, explicó Sanfilippo. Cuando la cantidad de participantes sea elevada, podrán dividirse además los grupos para evitar empujones y garantizar mayor seguridad durante el recorrido.
La organizadora hizo especial hincapié en que no se trata de una competencia. Incluso podrán participar bebés y niños que todavía no caminen. “No es competitivo, es ir y disfrutar. Pueden caminar en cochecito, a upa, porque hay niños que todavía no caminan y pueden participar igual”, remarcó.
Seguridad y acompañamiento durante el recorrido
La Escuela Municipal de Atletismo participará con personal encargado de orientar a los corredores y acompañarlos durante los diferentes circuitos. También habrá una “liebre”, como se denomina al corredor que marcha delante del grupo para marcar el recorrido.
“Tenemos lo que se llama la liebre, que es un amigo nuestro que también es maratonista. Él va a ir adelante del grupo acompañando a los chicos, así que va a estar sumamente cuidado todo”, explicó Sanfilippo.
La actividad contará además con acompañamiento municipal, presencia policial y cobertura sanitaria con una ambulancia a disposición. Los organizadores también prepararon hidratación y snacks para quienes participen de la jornada.
Una campaña solidaria para el Hospital San Roque
La 13ª edición tendrá, además, un componente solidario. La organización invitó a quienes concurran a colaborar con paquetes de pañales que serán destinados al Hospital Materno Infantil San Roque.
“Les pedimos a todos los que puedan sumarse de alguna manera, no necesariamente si tienen chicos, pueden acercar una donación de paquete de pañales para el Hospital San Roque”, manifestó Sanfilippo.
Las donaciones podrán entregarse tanto en el gimnasio Taian como directamente durante la Maratón de los Niños. La colaboración no será obligatoria para participar, ya que la actividad continuará siendo abierta y gratuita.
Una jornada para promover el movimiento desde la infancia
Sanfilippo destacó que después de 13 ediciones la convocatoria mantiene como principal propósito fomentar hábitos saludables y generar un espacio donde niños y adultos puedan compartir una actividad física.
“Por cada niño siempre va la abuela, la mamá, el tío, el papá, un montón. Y todo se pone en movimiento”, destacó al referirse al impacto familiar que adquirió la propuesta con el paso de los años.
La cita será este sábado 29 desde las 15 en el Paseo de los Pájaros, con inscripción gratuita. Desde la organización reiteraron que podrán participar chicos de distintas edades, incluso aquellos que concurran en cochecito o acompañados por sus padres, con la premisa de que la actividad sea recreativa, inclusiva y permita disfrutar de una tarde en familia.