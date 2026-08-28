Se mantiene el alerta por tormentas de variada intensidad para varios departamentos entrerrianos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la alerta amarilla por tormentas para gran parte del centro y norte de Entre Ríos. Durante la mañana y el mediodía de este viernes podrían registrarse fenómenos localmente fuertes.

La advertencia abarca a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. De acuerdo con el informe del organismo nacional, las condiciones de mayor inestabilidad se concentrarán durante las primeras horas de la jornada y podrían extenderse hasta el mediodía.

El área será afectada por "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante "precipitación en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas y caída localizada de granizo". Se estimaron acumulados de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse puntualmente.

Pronóstico del tiempo para Paraná

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un viernes inestable, con tormentas durante la mañana y la tarde, además de ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Para la mañana de este viernes 28 se prevén tormentas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura rondará los 14 grados y el viento tendrá velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas se ubicarán entre 42 y 50 km/h.

Las condiciones de inestabilidad continuarán durante la tarde. El organismo anticipa nuevamente tormentas y una probabilidad de lluvias de entre 40% y 70%, con una temperatura cercana a los 12 grados. También se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Mejorará el tiempo hacia la noche

El panorama comenzará a cambiar hacia el final de la jornada. Para el atardecer, el SMN prevé cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre 0% y 10%. La temperatura podría alcanzar los 21 grados.

Durante la noche ya no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá mayormente nublado. La temperatura se ubicará alrededor de los 17 grados, mientras que los vientos continuarán entre 7 y 12 km/h.

Cómo estará el fin de semana en Paraná

Para el sábado 29, el pronóstico anticipa una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Durante la mañana prácticamente no se esperan lluvias.

La inestabilidad podría regresar durante la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 10% y 40%. Hacia la noche volverían a mejorar las condiciones, aunque podrían registrarse ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

El domingo 30, en tanto, Paraná tendrá una mínima de 11 grados y una máxima de 18 grados. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado y sin lluvias, mientras que para la tarde y noche se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

Qué se espera para el comienzo de septiembre

El tiempo mostrará una mejora durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes 31, el SMN anticipa una mínima de 12 grados y una máxima de 21, sin probabilidades de precipitaciones.

El martes 1º de septiembre también se presentaría sin lluvias, con temperaturas de entre 10 y 21 grados. Para el miércoles 2 se esperan condiciones similares, con cielo despejado o parcialmente nublado y registros térmicos de entre 11 y 21 grados.

Finalmente, para el jueves 3 se prevé una mínima de 8 grados, la más baja del período mostrado en el pronóstico, y una máxima de 22 grados, sin precipitaciones previstas.