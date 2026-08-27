Tomás Aranda fue operado con éxito tras sufrir una grave lesión en Boca

Tomás Aranda fue operado con éxito de la fractura de peroné derecho que sufrió durante un entrenamiento de Boca. El juvenil estará varios meses alejado de las canchas y recibió el respaldo de dirigentes y compañeros.
Tomás Aranda fue operado con éxito este jueves luego de sufrir una grave lesión durante un entrenamiento de Boca. El juvenil xeneize había padecido una lesión en la sindesmosis, la articulación fibrosa que une la tibia con el peroné, y posteriormente el club confirmó que fue intervenido por una fractura de peroné derecho.
El futbolista estuvo acompañado antes de la cirugía por Marcelo Delgado, director deportivo de Boca. El exjugador se acercó al hospital para respaldar personalmente al juvenil en uno de los momentos más complicados desde que comenzó su carrera profesional.
“Apoyarnos en los momentos difíciles es construir un mejor futuro. Pronta recuperación, Aranda”, escribió el “Chelo” Delgado en su cuenta oficial de Instagram. El dirigente acompañó el mensaje con una fotografía tomada junto al futbolista en una de las salas del centro médico, minutos antes de la intervención.
Boca confirmó que la operación fue exitosa
Cerca de las 23, el Xeneize comunicó oficialmente el resultado de la cirugía y llevó tranquilidad sobre el estado del jugador. “Tomás Aranda fue intervenido con éxito de la fractura de peroné derecho. ¡Pronta recuperación, Tomi! Te vamos a estar esperando”, expresó la institución.
A partir de ahora, el juvenil comenzará un prolongado proceso de rehabilitación. La gravedad de la lesión impedirá que vuelva a competir durante lo que resta de 2026, por lo que el objetivo estará puesto en completar correctamente cada una de las etapas de recuperación antes de regresar a las canchas.
La baja representó un duro golpe para Boca debido a que Aranda había sido una de las principales apariciones juveniles del equipo durante la temporada. Su lesión durante una práctica generó preocupación y rápidamente provocó numerosas muestras de acompañamiento dentro del plantel.
El respaldo de Paredes y sus compañeros
Uno de los primeros referentes que manifestó públicamente su apoyo fue Leandro Paredes. El mediocampista de la Selección Argentina utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje al juvenil tras conocerse la gravedad de la lesión, señaló TN.
“Fuerza joya, estamos todos con vos”, publicó Paredes mediante una historia de Instagram. Aranda respondió al gesto del experimentado mediocampista con otro mensaje: “Gracias, mi capitán”.
El acompañamiento también llegó desde otros integrantes del plantel profesional. Leonel Flores, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Alan Velasco estuvieron entre los futbolistas que expresaron públicamente su respaldo al juvenil después del duro diagnóstico.