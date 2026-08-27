Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra millonaria

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City tras el acuerdo alcanzado con Chelsea. La operación rondará los 140 millones de euros y el mediocampista argentino firmará contrato hasta 2032, con opción de extenderlo por otra temporada.
Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City y protagonizará uno de los grandes movimientos del mercado de pases de la Premier League. El mediocampista de la Selección Argentina dejará Chelsea después de tres años y medio y los Citizens desembolsarán cerca de 140 millones de euros para quedarse con su pase.
Según informó TyC Sports, las partes llegaron a un acuerdo para concretar la transferencia del futbolista de 25 años. El campeón del mundo firmará un contrato con Manchester City hasta 2032 y el vínculo incluirá una opción para extenderlo por una temporada adicional.
Una señal de que la operación estaba próxima a concretarse se produjo cuando el argentino no estuvo a disposición para el encuentro frente a Luton Town por la segunda ronda de la Carabao Cup. Su salida de los Blues permitirá, además, que el mediocampista vuelva a protagonizar una transferencia de enorme impacto económico.
Enzo Fernández dejará Chelsea después de tres años y medio
La salida se produjo después de un 2026 marcado por una relación tirante entre Enzo Fernández y parte de los simpatizantes de Chelsea. El argentino había recibido cuestionamientos después de reconocer que le gustaba “mucho Madrid”, una declaración que algunos hinchas londinenses interpretaron como un posible guiño hacia Real Madrid.
Durante el Mundial 2026 también se produjo otro episodio de tensión a raíz de su festejo del Topo Gigio después del gol convertido ante Inglaterra en las semifinales. Más recientemente, en medio de las versiones sobre el interés de Manchester City, el futbolista fue abucheado por sectores de la hinchada durante un amistoso contra Real Sociedad.
En ese contexto, Enzo Fernández cerrará una etapa de tres años y medio en Chelsea, club al que había llegado procedente de Benfica. Durante su ciclo en Londres alcanzó la capitanía del equipo y consiguió dos títulos internacionales: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025, torneo en el que los Blues derrotaron a Paris Saint-Germain en la final.
La millonaria apuesta del Manchester City
Manchester City desembolsará alrededor de 140 millones de euros por el mediocampista argentino, que se convertirá en una de las principales incorporaciones de los Citizens en este mercado. El movimiento forma parte de la renovación del mediocampo ante la necesidad de encontrar alternativas para reemplazar a Rodri, una de las grandes figuras del conjunto inglés.
La institución de Manchester ya había realizado otra inversión de enorme magnitud para reforzar esa zona del campo. Previamente incorporó a Ayyoub Bouaddi, joven mediocampista procedente del Lille, en una operación cercana a los 100 millones de euros.
El traspaso también tendrá como particularidad el reencuentro de Enzo Fernández con Enzo Maresca. De esta manera, el argentino iniciará una nueva etapa dentro de la Premier League sin necesidad de abandonar el fútbol inglés.
Una carrera marcada por transferencias récord
La operación vuelve a ubicar a Enzo Fernández entre los futbolistas argentinos que mayores cantidades de dinero movilizaron mediante transferencias. Su recorrido europeo comenzó cuando dejó River para incorporarse a Benfica, donde su rendimiento aceleró rápidamente su cotización internacional, publicó TyC Sports.
Tras consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina, Chelsea realizó una inversión récord para contratarlo desde el conjunto portugués. Ahora, apenas unos años después, Manchester City protagonizará otro desembolso extraordinario para sumarlo a su plantel.
Entre las tres transferencias que involucraron a River, Benfica, Chelsea y ahora Manchester City, las operaciones por el mediocampista argentino alcanzaron aproximadamente 279 millones de euros. A sus 25 años, Enzo Fernández volverá a cambiar de camiseta y afrontará un nuevo desafío en uno de los principales protagonistas de la Premier League.